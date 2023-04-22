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屏東「第一號母樹園」解禁4年 林試所里德苗圃輕旅行夯遊程

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處透過和林試所合作委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦生態旅遊，引領遊客一窺里德苗圃的神秘面紗，在福木林蔭大道下安排民俗植物DIY、享用露天風味餐，成為頗夯的輕旅行遊程。 圖／墾管處提供
墾管處透過和林試所合作委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦生態旅遊，引領遊客一窺里德苗圃的神秘面紗，在福木林蔭大道下安排民俗植物DIY、享用露天風味餐，成為頗夯的輕旅行遊程。 圖／墾管處提供

位於屏東縣滿州鄉的林業試驗所里德苗圃，是台灣首個培育各種熱帶植物的植物園區，也是行道樹福木的發源地，過去未對外開放，外界無緣一見；墾管處4年前透過和林試所合作，委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦總量管制的生態旅遊，為遊客揭開日治時代「第一號母樹園」的神秘面紗，在靜謐森林DIY民俗植物、林蔭大道享用露天風味餐，成為輕旅行夯遊程。

墾管處解說教育課長陳玄武說，屏東縣滿州鄉有七成在墾丁國家公園內，有「墾丁後花園」的美名，位於里德村的林試所里德苗圃，是當時全台第一個為培育各種熱帶植物的植物園區，當時稱「第一號母樹園」，除了肯氏南洋杉，也是全台遍植的行道樹福木的發源地，其他如港口木荷、雲南石梓等珍貴熱帶植物，還有黃裳鳳蝶、黃灰澤蟹等生物，因大門深鎖未開放，過去被視為「禁地」。

他說，日治時代滿州村有設國語傳習所，港口村地區學童早年循著古道到滿州村上課，面積廣達98公頃的里德苗圃是必經路，早年學童沿途採集毛柿、芭樂等野果，到學校和同學交換文具用品，後因建設道路少有人走，但在地方發展歷史中占有一定地位，墾管處透過林試所合作，委由在地社區開辦總量管制的生態旅遊，將苗圃化為創造創造多贏的生態觀光資源。

滿州生態旅遊觀光促進會說，為遊客揭開窺苗圃的神秘面紗、說在地故事外，在福木林蔭大道下的民俗植物DIY髮皂，露天美食風味餐，讓遊客意猶未盡；社區媽媽用在地食材設計多道風味餐，包括牛杙仔蘿蔔燜肉、金沙雨來菇、涼拌洋蔥、麻婆豆腐、紅燒魚、時令蔬果，時令湯品及養生黑豆水，在靜謐森林中享用美好「食」光，讓人食慾大開，每次限量20人，已成為頗夯的輕旅行遊程。

墾管處透過和林試所合作委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦生態旅遊，引領遊客一窺里德苗圃的神秘面紗，在福木林蔭大道下安排民俗植物DIY、享用露天風味餐，成為頗夯的輕旅行遊程。 圖／墾管處提供
墾管處透過和林試所合作委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦生態旅遊，引領遊客一窺里德苗圃的神秘面紗，在福木林蔭大道下安排民俗植物DIY、享用露天風味餐，成為頗夯的輕旅行遊程。 圖／墾管處提供
墾管處透過和林試所合作委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦生態旅遊，引領遊客一窺里德苗圃的神秘面紗，在福木林蔭大道下安排民俗植物DIY、享用露天風味餐，成為頗夯的輕旅行遊程。 圖／墾管處提供
墾管處透過和林試所合作委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦生態旅遊，引領遊客一窺里德苗圃的神秘面紗，在福木林蔭大道下安排民俗植物DIY、享用露天風味餐，成為頗夯的輕旅行遊程。 圖／墾管處提供

生態旅遊 屏東縣 墾管處

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