屏東「第一號母樹園」解禁4年 林試所里德苗圃輕旅行夯遊程

位於屏東縣滿州鄉的林業試驗所里德苗圃，是台灣首個培育各種熱帶植物的植物園區，也是行道樹福木的發源地，過去未對外開放，外界無緣一見；墾管處4年前透過和林試所合作，委由滿州生態旅遊觀光促進會開辦總量管制的生態旅遊，為遊客揭開日治時代「第一號母樹園」的神秘面紗，在靜謐森林DIY民俗植物、林蔭大道享用露天風味餐，成為輕旅行夯遊程。

墾管處解說教育課長陳玄武說，屏東縣滿州鄉有七成在墾丁國家公園內，有「墾丁後花園」的美名，位於里德村的林試所里德苗圃，是當時全台第一個為培育各種熱帶植物的植物園區，當時稱「第一號母樹園」，除了肯氏南洋杉，也是全台遍植的行道樹福木的發源地，其他如港口木荷、雲南石梓等珍貴熱帶植物，還有黃裳鳳蝶、黃灰澤蟹等生物，因大門深鎖未開放，過去被視為「禁地」。

他說，日治時代滿州村有設國語傳習所，港口村地區學童早年循著古道到滿州村上課，面積廣達98公頃的里德苗圃是必經路，早年學童沿途採集毛柿、芭樂等野果，到學校和同學交換文具用品，後因建設道路少有人走，但在地方發展歷史中占有一定地位，墾管處透過林試所合作，委由在地社區開辦總量管制的生態旅遊，將苗圃化為創造創造多贏的生態觀光資源。

滿州生態旅遊觀光促進會說，為遊客揭開窺苗圃的神秘面紗、說在地故事外，在福木林蔭大道下的民俗植物DIY髮皂，露天美食風味餐，讓遊客意猶未盡；社區媽媽用在地食材設計多道風味餐，包括牛杙仔蘿蔔燜肉、金沙雨來菇、涼拌洋蔥、麻婆豆腐、紅燒魚、時令蔬果，時令湯品及養生黑豆水，在靜謐森林中享用美好「食」光，讓人食慾大開，每次限量20人，已成為頗夯的輕旅行遊程。