馬公觀音亭海域1男子溺水 救起時已命危

馬公觀音亭海域有民眾溺水，澎湖縣消防局徹夜搜尋，近今天凌晨0時尋獲救起時，陳姓男子已呈OHCA狀態，緊急送往澎湖醫院搶救，溺水原因由警方調查中。

澎湖縣消防局今天表示，昨天夜間11時14分受理澎湖縣警察局轉報指出，馬公市介壽路觀音亭彩虹橋下疑有民眾溺水，請求派員搶救。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇11人前往，由大隊長陳正宜現場指揮。

勤務人員到達後回報，發現陳姓男子於觀音亭彩虹橋橋下左側水域溺水，馬公分隊隊員林豐俊及歐瑞暘2人隨即入水搜救，夜間11時36分將溺水者拖帶上岸，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，施予急救及給氧等初步處置，並持續在救護車執行CPR，送往衛福部澎湖醫院進行後續搶救。

陳姓男子溺水原因，正由警方進行後續調查中。