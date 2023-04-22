基隆市議會訪高雄 童子瑋：駁二、環港輕軌是學習經驗

基隆市議會連續兩天到高雄市參訪，議長童子瑋指出，過去，基隆與高雄在智慧港灣、郵輪觀光等有許多交流機會，高雄的駁二、環港輕軌等都是值得基隆借鑑學習的案例，成功經驗可為基隆的港區再生注入活水。

基隆市議會20、21日到高雄參訪，包含到高雄市議會聽取簡報，以及參觀高雄港務公司與各特色碼頭，基隆與高雄都是因港而生、因港而榮，這次的交流別具意義。

基隆市議員前往高雄港了解港埠設施，高雄港共有137座碼頭，可供25萬噸級郵輪靠泊。其中，高雄港旅運中心在疫情後重新啟用，中心通關場站共2層，東西兩側共計有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，可依通關人數彈性調整；關務署與海巡署建置總計12部X光機維持通關效率。港務公司指稱，今年高雄港的郵輪業務已逐漸恢復，隨著旅運服務設施逐步到位，後續發展可期。

基隆議長童子瑋指出，高雄的駁二、環港輕軌、旅運中心、國際展覽館、海音館，都是基隆值得借鑑的優秀案例，更是為基隆的港區再生注入許多改變的啟發與活水；而在包括人口外流、青年就業等等課題上，高雄也是基隆推動地方創生重要的參考。

童子瑋說，隨著國門開放，基隆與高雄兩座港都都迎接著眾多外國朋友蒞臨，許多郵輪客分別停靠基隆嶼高雄兩港，讓基隆與高雄共同打造台灣雙港的海洋觀光路線，合作宣傳、共同行銷。

高雄市議會議長康裕成表示，基隆和高雄市議會有越來越多年輕議員，相信會激發出更多元的市政建設，希望基隆與高雄持續相互交流。