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苗栗縣長鍾東錦率團訪金 大讚金門大橋是最好的觀光財
苗栗縣長鍾東錦今天率縣議員與工務處同仁共30多人到金門縣政府拜會，受到金門副縣長李文良等人的熱烈歡迎，鍾東錦表示，此行主要是考察金門大橋與城鎮之星建設，他提及看到金門大橋很感動，認為興建過程中所花的時間與預算很值得，未來將成為金門最好的觀光資源，吸引兩岸遊客甚至國際客到訪。
相當喜歡金門的鍾東錦透露，他以前擔任縣農會理事長時，就多次到訪，跟金門縣農會也往來交流頻繁，彼此合作愉快，他說，這是他就任縣長後首次到訪金門，印象最深刻的就是去看了金門大橋，他提及看到金門大橋很感動，這座全國知名的跨海大橋總長為5.41公里，雖然花了好幾億、蓋了12年，但他覺得很值得，將來一定會成為金門最好的觀光資源，取之不盡，用之不竭。
鍾東錦說，就他瞭解，想要來看橋的台灣鄉親很多，而未來小三通開放陸客後，相信大陸的朋友也會想來看跨海大橋，他連番稱讚，「真的很壯觀、很漂亮」。
他也提及，金門跟苗栗都在積極發展觀光，苗栗這幾年在觀光上很進步，除了有4季不同的景色外，每個季節都有不同的水果，還有很好的溫泉等，歡迎金門縣長陳福海與好朋友也能來苗栗縣互訪，增加兩縣互動。
此行，苗栗縣的參訪團主要以工務水利處單位為主，包括工務處長古明弘、水利處長楊明鐃等人也同行，他們對金門的城鎮之星工程施做很感興趣，頻頻詢問；此外，他們也對金門大橋週邊配套不足，建議金門縣政府加強路口意象美化。
據了解，苗栗縣目前施做已進入第3期，金門大概是進行第1期，在實地踏勘後，他們相當關心汙水處理再利用與植栽移地養護等，金門縣府也不藏私，傾囊相授。
苗栗縣政府工程施工查核小組橋樑管理公共工程教育觀摩參訪團一行30餘人，是昨日搭機抵金，進行三天二夜金門交流、觀摩、參訪活動。
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