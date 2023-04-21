苗栗縣長鍾東錦率團訪金 大讚金門大橋是最好的觀光財

苗栗縣長鍾東錦今天率縣議員與工務處同仁共30多人到金門縣政府拜會，受到金門副縣長李文良等人的熱烈歡迎，鍾東錦表示，此行主要是考察金門大橋與城鎮之星建設，他提及看到金門大橋很感動，認為興建過程中所花的時間與預算很值得，未來將成為金門最好的觀光資源，吸引兩岸遊客甚至國際客到訪。

相當喜歡金門的鍾東錦透露，他以前擔任縣農會理事長時，就多次到訪，跟金門縣農會也往來交流頻繁，彼此合作愉快，他說，這是他就任縣長後首次到訪金門，印象最深刻的就是去看了金門大橋，他提及看到金門大橋很感動，這座全國知名的跨海大橋總長為5.41公里，雖然花了好幾億、蓋了12年，但他覺得很值得，將來一定會成為金門最好的觀光資源，取之不盡，用之不竭。

鍾東錦說，就他瞭解，想要來看橋的台灣鄉親很多，而未來小三通開放陸客後，相信大陸的朋友也會想來看跨海大橋，他連番稱讚，「真的很壯觀、很漂亮」。

他也提及，金門跟苗栗都在積極發展觀光，苗栗這幾年在觀光上很進步，除了有4季不同的景色外，每個季節都有不同的水果，還有很好的溫泉等，歡迎金門縣長陳福海與好朋友也能來苗栗縣互訪，增加兩縣互動。

此行，苗栗縣的參訪團主要以工務水利處單位為主，包括工務處長古明弘、水利處長楊明鐃等人也同行，他們對金門的城鎮之星工程施做很感興趣，頻頻詢問；此外，他們也對金門大橋週邊配套不足，建議金門縣政府加強路口意象美化。

據了解，苗栗縣目前施做已進入第3期，金門大概是進行第1期，在實地踏勘後，他們相當關心汙水處理再利用與植栽移地養護等，金門縣府也不藏私，傾囊相授。