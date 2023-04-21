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屏東藝術品心之部落展現生命力 獲美國繆思設計銀獎

中央社／ 屏東縣21日電

屏東斜坡上的藝術節藝術家創作「心之部落」展現部落生命力，深具意涵與發想，獲2023美國繆思設計大獎雕塑類設計銀獎肯定，讓台灣原住民藝術創作閃耀國際。

「心之部落」由屏東排灣族藝術家許聖芳（ReseresTjaruzaljum）及達比烏蘭．古勒勒共同合力創作，描述種籽似落下的流星形體，蘊育萌芽在此地，綻放開來結出更多子粒豐沛在地生命氣息，期盼未來這塊新天地成為人文薈萃孕育的基地，孕育新生命使其生生不息，傳承永續。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東斜坡上的藝術節樂團大賽專輯獲得2023美國全球音樂獎銀獎肯定後，再傳捷報，活動藝術創作品「心之部落」奪繆思設計獎銀獎，藝術作品坐落新來義部落，體現藝術與部落連結概念，呈現了屏東原鄉的生命力，成功讓屏東被世界看見。

屏東縣長周春米表示，透過斜坡品牌藝術系列活動，多元形式推動藝術創作、族語復振、文化保存及推廣工作，讓族群生命文化永續傳承，尤其扶植原民藝術創作人才，鼓勵將文化創作融入生活，並持續與部落連結，讓族群生命文化永續傳承。

美國「繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）是由國際獎項協會（International Awards Associates,IAA）主辦的重點設計賽事，以發掘全球設計繆思為宗旨，旨在鼓勵設計界不斷的突破、創新與永續性思考，在全球設計領域極具影響力。

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