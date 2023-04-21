因女子跌落受傷 台東縣府拆除「夏日轉場」作品

台東南迴藝術季深受歡迎的「夏日轉場」步道，因女子摔傷，台東文化處決定拆除，這也是繼「通往天堂的階梯」倒塌後第2起消失的南迴藝術季作品。

南迴公路台東大武海邊知名的景點南迴藝術季裝置藝術–「夏日轉場」步道，4月5日上午發生女子在步道拍完照後轉身踩空摔落。

意外發生後，台東縣政府立即封閉禁止進入，經過縣府文化處和作者及地方人士討論後，從昨日起開始拆除。

文化處視覺藝術科長徐敘國接受媒體訪問表示，「夏日轉場」大部分結構皆已拆除完畢，未來仍會善用這塊區域來做裝置藝術的創作，而戶外互動式的藝術裝置，也將會把安全結構納入考量的重要首選。

距離「夏日轉場」不遠處的另一個裝置藝術「通往天堂的階梯」（天梯），也因3月間婦女違反規定攀爬倒塌後移除。