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推銷那瑪夏水蜜桃 陳其邁：正是享用好時機

中央社／ 高雄21日電

高雄市那瑪夏區水蜜桃5至6月正值產季，市長陳其邁今天與高雄市議長康裕成等人一同行銷水蜜桃。陳其邁表示，今年那瑪夏區的水蜜桃特別好吃，甜度約在13至14度，正是享用好時機。

高雄市原住民議員陳幸富邀陳其邁及康裕成等人，今天在市議會大廳行銷桃農用心栽培的水蜜桃，同時發起認購活動，康裕成、陳其邁及無黨團結聯盟黨團總召朱信強、民進黨團總召江瑞鴻等人分別認購20至50盒不等。

陳其邁表示，那瑪夏區意思是神仙住的地方，水蜜桃「仙氣十足」，今年的水蜜桃特別好吃，甜度約在13至14度左右，享用那瑪夏水蜜桃正是時候。康裕成也呼籲民眾親自上山，品嚐那瑪夏在地特色農產和美食，感受原鄉觀光魅力。

那瑪夏區長孔賢傑表示，那瑪夏初夏所產的水蜜桃，種植面積約40公頃，產量約300至400公噸。5至6月正值產季，今年的水蜜桃比起以往更甜，甜度約13至14度，果實雖較小，但口感清甜，果肉綿密，皮薄多汁。

孔賢傑指出，民眾除可到產地直購水蜜桃，若不願舟車勞頓，也可查詢那瑪夏公所網站產銷班聯絡方式，透過網路向各產銷班訂購水蜜桃。

高雄市原民會表示，那瑪夏區的海拔、土壤及氣候非常適合種植水蜜桃，農民種植出來的水蜜桃香氣十足、甜度佳、入口即化。那瑪夏區公所鼓勵農民改良品質，今年5月5日將辦理水蜜桃評鑑比賽，藉此提升水蜜桃品質。

原民會指出，水蜜桃1公斤裝依果實大小落在新台幣600至800元，主要行銷通路分為農會、市集推廣、個人銷售平台及市府各行政中心協助銷售等。原民會近期活動都會搭配水蜜桃銷售宣傳，希望讓更多民眾享受到新鮮甜美的水蜜桃。

那瑪夏 陳其邁 康裕成

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