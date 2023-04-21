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屏東「最髒海岸」滿州八瑤灣 淨灘清出驚人2766公斤垃圾

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾。圖／縣環保局提供

明天是422世界地球日，屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，也是台灣罕見的海岸沙丘景觀地形「九棚─港仔沙漠」，共清除2766公斤垃圾；縣府環保局說，當地清不勝清的垃圾，不是遊客或當地居民產生，而是當地屬海灣地形，海洋廢棄物受東北季風及洋流影響漂流上岸，造成環境極大負荷。

依據環保署去年度海岸環境清潔快篩調查計畫，滿州鄉港仔海岸測站全年4季監測結果有3季評定為髒亂，縣府環保局和屏東林管處今天發起聯合淨灘，結合鄰近的中科院九鵬基地、墾丁國家公園管理處、國產署屏東辦事處、滿州鄉公所、滿州鄉港仔社區及九棚社區環保志工，一起幫遼闊的八瑤灣海灘做了一套美美的清潔SPA。

港仔居民表示，八瑤灣海灘夏季風吹沙將垃圾掩埋於海砂下，冬季沙層擾動後，深層垃圾因風吹而顯露，當地夏季氣溫炎熱，冬季東北季風強勁，對海灘垃圾撿拾、清運都是極大挑戰；遊客來此都因沙丘遼闊景色而驚艷，但只要一深入，就被海灘為數眾多的各式海漂垃圾嚇到； 居民平時會自主發起小型淨灘，但只有10到20人，短期可減少海灘上垃圾量，但只要幾天又恢復原狀，還是需要大家一起努力，才能維持美好環境。

縣府環保局由副局長宋增紅帶隊，集結政府機關及社區環保志工撿拾海灘垃圾，因淨灘海岸線範圍較廣，九鵬基地也出動大型鏟裝車協助清運，最後利用所撿拾廢棄物齊力擺放成「I ❤️ PT」字樣，象徵守護屏東縣海岸環境之決心，合計清除2766公斤垃圾，其中一般垃圾1938公斤，可回收廢棄物828公斤。

縣長周春米說，屏東縣海岸線長達152公里，是台灣西部海岸線最長的縣市，為了保護屏東優美的海岸線及豐富的生態，縣府每年都舉辦數場淨灘活動，除了撿拾垃圾以外，更重要的是喚起所有人對於環境教育的重視，並養成舉手之勞做環保的習慣，讓守護海洋的力量能夠向下扎根。

屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾，利用所撿拾廢棄物齊力擺放成「I ❤️ PT」字樣，。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾，利用所撿拾廢棄物齊力擺放成「I ❤️ PT」字樣，。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾，利用所撿拾廢棄物齊力擺放成「I ❤️ PT」字樣，。圖／縣環保局提供
屏東縣政府今天和屏東林管處今天選在「最髒海岸」的滿州鄉八瑤灣海灘辦理聯合淨灘，共清除2766公斤垃圾，利用所撿拾廢棄物齊力擺放成「I ❤️ PT」字樣，。圖／縣環保局提供

屏東縣政府 淨灘 廢棄物

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