墾丁山海美景療癒身心係金欸 這個遊程帶你見證腦波變輕鬆

墾丁國家公園依山傍海的美景，是民眾療癒身心的首選地，也是大自然與健康關係的最佳實驗室，墾管處為印證大自然具有療癒力量，前年請高師大團隊透過腦神經科學儀器實地研究，證實徜徉山海美景時，腦波顯示大腦呈現放鬆狀態，有助降低壓力、提升免疫力，墾管處再請高師大團隊開發新遊程，遊客透過科學儀器，親眼見證神奇的自然療癒功效。

墾管處解教育課長陳玄武說，近年探討大自然與健康關係的研究愈來愈多，都有具體數據，證實大自然具有神奇的療癒力量，包括加強認知力、專注力，提升情緒及靈性健康、主觀幸福感等；墾丁國家公園擁有寧靜山林與三面環海的絕佳環境，是最佳的實驗室，但理論仍是理論，為實地了解墾丁的美景對降低人的壓力是否真有幫助，前年請高師大科學教育暨環境教育研究所團隊實際研究。

他說，高師大科環所教授黃琴扉帶領的研究團隊，運用腦神經科學儀器，研究徜徉墾丁的山海美景前與後，大腦腦波的波動變化，研究結果顯示，在欣賞墾丁的山海之後，腦波數據顯示大腦呈現放鬆狀態，證實人類對自然環境的親近與覺知，對人的正向情緒有絕佳幫助，進而提升人體免疫力。