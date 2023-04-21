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高雄那瑪夏水蜜桃下月大出 疑不肖業者仿冒名號銷售
高雄那瑪夏水蜜桃號稱是全台灣最早熟又最香甜的水蜜桃，而今年適逢乾旱缺水，山區桃農仍苦心取水灌溉，維持口感、大小、產量上，保有高品質表現，不過，日前那瑪夏區公所接獲桃農投訴，下月才會大出的水蜜桃，網路上竟有攤商打著那瑪夏名號冒牌販售。
「一公斤裝水蜜桃，依果實大小落在600至800元，」高雄市那瑪夏區長孔賢傑表示，今年水蜜桃會在4月底至5月下旬大出，總產量雖比起去年同期增加5成，但僅有兩百萬顆，目前供不應求，饕客們宜趁早訂購。
雖今年適逢乾旱缺水之際，孔賢傑指出，那瑪夏桃農有20年的種植經驗，每天都很辛苦地前往溪底涉險取水灌溉，使得水蜜桃今年平均甜度達到14度，在色澤、口感、產量上，比起去年更勝一籌，維持高品質表現。
高雄那瑪夏水蜜桃又稱五月桃，若與中部以北7月至8月產出的水蜜桃相比，雖果實較小，但皮薄多汁又香甜爽口，讓人難以忘懷。那瑪夏區長孔賢傑指出，近來疑有不肖業者居然打起那瑪夏水蜜桃的名號，在台南關廟、高雄旗山一帶販售，目前區公所已向警方求助查證。
高市府農業局呼籲民眾，不明來源的水果，恐有品質或安全上的疑慮，消費者宜小心謹慎購買有產地認證的蔬果。孔賢傑表示，民眾若想品嘗那瑪夏正宗的水蜜桃，可逕自上網至那瑪夏農業輔導推廣平台臉書粉專購買，或查詢那瑪夏公所網站產銷班聯絡方式，直接向各產銷班訂購，才能安心享有品質保證。
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