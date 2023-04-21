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「雄甜」的水蜜桃在那瑪夏 陳其邁大讚今年特別好吃
高雄市長陳其邁今天化身最狂水果銷售員，在高雄市議會大廳高喊「神仙」吃的水蜜桃就在那瑪夏，高雄市議會正副議長康裕成、曾俊傑一同大力行銷下，力邀多名市議員現場試吃清甜多汁的水蜜桃，果然香氣濃郁的美味，讓議員們各個讚不絕口，立即向那瑪夏桃農認購百箱入帳。
「那瑪夏區意思是神仙住的地方，水蜜桃仙氣十足！」高雄市長陳其邁表示，今年的水蜜桃特別好吃，甜度大約在13至14度左右。高雄市議長康裕成也表示，假日走訪那瑪夏區看見整排都在賣水蜜桃，因此今天特地應原民議員陳幸富邀約，號召局處首長協助推廣那瑪夏區水蜜桃。
據悉，高雄市那瑪夏區水蜜桃已進入採收階段，可說是全台最早成熟又最香甜的水蜜桃，高市府農業局指出，那瑪夏水蜜桃是初夏生產的「五月桃」，果肉細緻、汁量飽滿、果氣濃郁，集中在達卡努瓦、瑪雅及南沙魯，種植面積約有40公頃，鄰近桃源區也有20公頃，口感有別於中部以北7月至9月盛產的水蜜桃，同樣深受到民眾喜愛。
「預計今年比去年產量，多5成！」那瑪夏區長孔賢傑表示，5月是那瑪夏水蜜桃大出季節，今年預計總產量約300至400公噸。為鼓勵農民改良品質，5月5日將辦理每年都會舉辦的水蜜桃評鑑比賽，藉此提升水蜜桃品質。
孔賢傑接著指出，今年一公斤裝依果實大小，價格落在600至800元，適逢乾旱缺水因素，農民仍竭力取水灌溉，產出的果實較小，但口感清甜，果肉綿密，皮薄多汁，外觀紅潤；孔賢傑提醒，那瑪夏水蜜桃雖產量少，今年僅產出約百萬顆，但廣受民眾喜愛，吃貨們可要趁早訂購。
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