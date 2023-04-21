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外交部行動領務跨海澎湖服務 2天超過600人申請

中央社／ 澎湖縣21日電

外交部「行動領務」跨海到澎湖服務，短短2天超過600人申辦護照，南部辦事處沈正忠大使允諾未來每個月定期駐點服務，讓離島民眾就近申辦，免於本島往返。

外交部南部辦事處為加強澎湖居民服務，20日起一連2天在澎湖縣政府辦理「行動領務」服務，受理中華民國護照首次及換、補發申請收件服務，短短2天超過600名民眾申請，反應熱烈。

澎湖縣長陳光復表示，受COVID-19疫情疫情影響，行動領務暫停服務已逾3年，近2天受理超過600人次鄉親的收件服務，反應熱烈，感謝外交部南部辦事處展現為民服務精神，提供行動領務服務，讓鄉親就近送件，節省時間及金錢，期盼未來可增加行動領務辦理頻率，縣府將給予最全面的配合與協助。

沈正忠今天在縣府拜會陳光復時，對於行動領務服務，可見鄉親申辦需求，允諾下個月將再來澎湖辦理「行動領務」服務，並規劃未來將駐點辦理頻率增加為一個月一次之常態性質，持續為澎湖鄉親提供便捷服務。

澎湖縣 外交部

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