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民進黨屏東立委初選結果出爐 鍾佳濱獲5成支持度出線
民進黨屏東縣第一選區立委初選昨晚進行電話民調，由力拚連任的立委鍾佳濱對決縣議員陳明達，結果於今中午出爐，鍾佳濱獲54.34%的支持度順利出線，陳明達則為20.40%。
立委鍾佳濱表示，感謝支持者及各方協助，特別是立委莊瑞雄錄影加油深受鼓舞，也感謝縣長周春米以一縣之長的高度，在初選過程給兩邊陣營同等的祝福與加油。
他說，今代表民進黨爭取立委席次，盼未來能順利當選，與議員陳明達分別在中央與地方，一同為民喉舌，也和農田水利署屏東管理處長黃信茗持續為農民權益打拚，「需要大家挺住這樣的氣勢，將行動延續到大選，讓國會過半、總統勝選。」
今天結果出爐後，陳明達表示，尊重民意、民調的結果，感謝過程中各界好朋友的鼓勵與支持，秉持團結一致，以「總統勝選，國會過半」為目標，全力配合組織運作。
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