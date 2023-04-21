民進黨屏東立委初選結果出爐 鍾佳濱獲5成支持度出線

民進黨屏東縣第一選區立委初選昨晚進行電話民調，由力拚連任的立委鍾佳濱對決縣議員陳明達，結果於今中午出爐，鍾佳濱獲54.34%的支持度順利出線，陳明達則為20.40%。

立委鍾佳濱表示，感謝支持者及各方協助，特別是立委莊瑞雄錄影加油深受鼓舞，也感謝縣長周春米以一縣之長的高度，在初選過程給兩邊陣營同等的祝福與加油。

他說，今代表民進黨爭取立委席次，盼未來能順利當選，與議員陳明達分別在中央與地方，一同為民喉舌，也和農田水利署屏東管理處長黃信茗持續為農民權益打拚，「需要大家挺住這樣的氣勢，將行動延續到大選，讓國會過半、總統勝選。」