屏東楓林村抗議坡地種電要求撤回 縣府：未獲族人同意不會核准

屏東楓林村上方山坡地擬開發為光電廠，部落憂心土石鬆動危及安全，成立自救會發起反對設置連署，部落會議也做出決議抗爭到底，逾40名族人今集結縣府要求撤回開發案、恢復土地原貌，後由城鄉處副處長吳哲瑋代表接下陳情書，表示會落實監督廠商水土保持施作，維護族人生命財產安全，若廠商未取得部落同意，將不會核准該案。

有德國際開發有限公司申請屏東縣獅子鄉楓林村一處山坡地種電，為整地已將近2公頃的樹林移除，而場址下方距離不到50公尺就是部落，族人擔憂汛期將至，豪雨、颱風沖刷產生土石流，恐成為「第2個小林村」，超過200位村民連署要求停工，村民與業者協商未果，地方部落會議決議要求廠商撤出停止開發，為守護家園今再有40多位族人搭車來到縣府，手拉白布條，抗議該案重創部落環境。

獅子鄉楓林村長宋銘德表示，此案嚴重破壞環境，危及住戶生命安全，更使族人之間產生糾紛，破壞部落和諧，要求縣府退回開發、恢復原有樹林，保障族人生命財產安全。

「難道就不管我族人的死活嗎？」，自救會會長秦孝章指出，政府在推行任何政策之前，必須因地制宜，然而，此案選址非常不當，質疑相關人員勘查不實、未完整調查該地潛在風險，另外也沒有落實地方溝通，漠視部落權益，必須讓族人參與開發審查制度，與部落進行諮商取得同意。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝說明，本案是光電開發忽視「公正轉型」的案例，部落居民從未獲得任何資訊，近日協調會中，工商科發給廠商公文要求舉辦說明會，但居民2月提出訴求時，廠商沒有辦理，如今部落群起反彈才辦，顯見程序不完備，盼縣府亡羊補牢，納入部落權益，暫緩退回案件。