廢止重劃案 伍厝自救會嘆被騙怕了 高市府：公文今早已寄出

高雄第74期大寮區伍厝自辦市地重劃案，在地不願加入重劃的住戶今早赴警局申請集會遊行，原訂下周一到市府絕食抗議，市府上午突然對外發布，基於保障弱勢及維護社會公益，已函文廢止原核准重劃會實施市地重劃處分。伍厝案自救會長林錢寶嘆，8年來已經被騙怕了，市府表示，寄給自救會公文很快能送達。

高雄市政府表示，站在優先保障弱勢及維護社會公益的立場，已函文廢止原核准重劃會實施市地重劃的處分，寄給自救會的公文今天上午已經從市府發出。

地政局指出，伍厝案在2022年9月29日核准重劃會實施市地重劃後，重劃計畫書自當年10月5日公展到11月4日止，區內反對民眾於去年11月4日及今年1月19日、3月22日三度至市府陳情抗議，要求劃出重劃範圍。

地政局為協助陳情民眾，今年3月21日發文要求重劃會將不同意參加重劃的土地所有權人土地剔除重劃範圍外，並限於4月20日前將方案提報市府，但截至今天，重劃會尚未提出剔除方案，評估依目前重劃範圍核准實施的市地重劃已經難以續行，徒增社會成本、耗費社會資源，不廢止本案執行，對公益將有危害，因此依規定廢止原核准重劃會實施市地重劃的處分。

伍厝反市地重畫自救會長林錢寶說，8年前他們即反對市地重劃，期間市府一些公文竟遭有心人從中「沒收」，重劃案核准時大家還被蒙在鼓裡，因此近1年大家才全力反制，今早她有到警局申請集會遊行，預計下周一到市府絕食抗議。

下周抗議行動是否要辦，林錢寶說，會與其他成員商量後再做最後決定。

長期關注此案的前里長黃裕玲說，市府原本指4月20日會針對此案給回覆，但大家等到20日仍無下文，才決定下周一前往市府絕食。

「市府若真正廢止伍厝案，懸崖勒馬，當然令人欣慰！」政大地政系教授徐世榮說，自辦重劃不是個案問題，是制度性的根本錯誤，是政府與重劃會「合謀」侵害他人憲法保障的基本權，政府透過都市計畫手段幫民間重劃會圈地，再透過二分之一以上的多數決，相對剝奪另一方的房地，害人流離失所。

徐認為，全台自辦重劃其實應全面廢止，若要保有自辦重劃，也應學習日本，達到百分之百同意才可，全案更應提高到法律處分的位階，而不是授權地方政府，用行政命令為所欲為。