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大型光電開發案毗鄰屏鵝公路 民眾驚綠色坡地變一片光秃

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
光電業者在屏鵝公路車城段旁山坡地開發32.5公頃光電場，民眾發現綠色山坡近期被挖得光秃禿，憂心大雨造成土石流。記者潘欣中／攝影
光電業者在屏鵝公路車城段旁山坡地開發32.5公頃光電場，民眾發現綠色山坡近期被挖得光秃禿，憂心大雨造成土石流。記者潘欣中／攝影

為達成2025年再生能源發電占比20％政策目標，太陽能光電開發案大量出現，也衍生環境與能源角力問題；有光電業者在屏鵝公路車城段旁山坡地開發32.5公頃光電場，民眾發現綠色山坡近期被挖得光秃禿，強風一起黃土飛揚，憂心大雨造成土石流；業者說明正進行水土保持工程，砍伐物種多為外來入侵的銀合歡；縣府表示上月稽查揚塵汙染依空汙法開罰10萬元。

引人關切的光電廠開發案位在屏鵝公路獅子鄉與車城鄉段交界處旁山坡地，是三地能源公司所屬的合豐光電案場，面積約52公頃，開發面積超過30公頃，核准設置32.5公頃太陽能設施；2019年台電審查核准後，取得經濟部能源局電業籌設許可，2021年取得內政部營建署核准開發，去年3月取得經濟部能源局核發施工許可，農委會水土保持局核准展開水土保持工程。

吳姓民眾說，台灣的太陽能發電場址，近幾年不斷占領農地和山坡地，恆春半島雖然也有農地種電，但面積不算大，廠址也不多，尚未引起很大爭議，屏鵝公路車城段旁的案場，因位於通往墾丁的台26線路旁，場址面積龐大，路過民眾都會看到，綠林已被鏟除變得一片光禿，視覺上已到驚悚程度，雖然業者強調一切都合法，但不免讓人憂心雨季造成土石流。

三地能源說，案場申請到開發均合法合規，水土保持工按照計畫施工，疏伐物種多為有害的外來入侵種銀合歡、淺根性竹林及雜草，場內興建山坡護網、滯洪池等加強防護水保措施，完工後可確保案場安全；當地10月至4月有「落山風」，易造成揚塵，以灑水降低空汙，並依營建署區域計畫委員會決議，緩衝綠帶採「複層式綠化」，且與省道保持一定距離，以減緩山坡地景觀衝擊及避免行車受風切壓力影響。

縣府表示，業者去年7月取得水保施工許可，目前是水保第1期施工中，施工有水保技師把關；民眾反映現場黃土飛揚，3月10日前往發現揚塵汙染情形，已依違反空汙法規定逕行告發裁罰10萬元。

土石流 農地

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