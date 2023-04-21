遊客增多影響居民居住品質 金門「這2路口」禁大客車進入

金門以觀光立縣，隨著觀光發展，以及金門大橋通車，也帶動觀光旅遊熱潮，但交通衝擊也隨之而來。金門縣府觀光處今天表示，烈嶼鄉庵頂（臨近西宅）至東林路段及金沙鎮陽沙路勝利路口設置禁止大客車進入標誌，並自即日起執行，以維護聚落之通行安全及居住品質，確保行車順暢。

觀光處表示，因為近年來遊客增多，邇來時有民眾反映，烈嶼鄉、金沙鎮傳統聚落路幅狹小，寬度不足3公尺，常有遊覽車誤入聚落或誤停，造成無法行進、迴轉等交通問題，甚至影響當地民眾基本民行；經縣府研議提送道安會報審議。

將從即日起，部分路段禁止大客車進入，包括烈嶼鄉庵頂（臨近西宅）至東林路段及金沙鎮陽沙路勝利路口設置禁止大客車進入標誌，並自即日起執行，以維護聚落之通行安全及居住品質。

另外，為了便利通行、提升交通安全，縣府也針對烈嶼鄉19處路口增設指示標誌，道路標線斑駁、易肇事路段，進行補繪及輔助設施改善，強化行車引導與安全。

縣府觀光處呼籲，觀光旅遊的同時，仍應落實遵循道路標誌標線號誌指示行進，共同營造優質且安全的旅遊環境。也提醒遊覽車業者遵守法令，以免遭罰。