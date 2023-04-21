這波雨勢無法解渴 陳其邁：5月初之前不會進一步限水

這波鋒面帶來降雨，不過高雄水情仍無法解渴，19日降雨前高屏溪川流量每秒4.1立方公尺，今天上升至4.8立方公尺。市長陳其邁表示，最近天天起床第一件事情就是看衛星雲圖，看雨會下在哪裡；這波降雨有小幫助，今天下午水利署會開水情會議，高市府建議維持橙燈，現行供水可望維持至5月初，不會有進一步限水措施。

南水局指出，4月19日至20日連續兩天降雨，20日雨勢較多，仁義潭水庫進帳31mm、曾文水庫29.2mm、烏山頭水庫6.8mm、南化水庫10.8mm、牡丹水庫0.4mm、澎湖三水庫21.5mm、甲仙攔河堰34.9mm、高屏溪攔河堰26.7mm。

高雄市議會今天第一天開會，市長陳其邁受訪表示，今天下午水利署開會，市府與水利署做水情研判，市府建議維持橙燈，維持現行限水措施，最近下雨下在甲仙攔河堰從0.99cms（立方公尺／秒），增加至4.1cms高屏溪攔河堰也增加到4.8cms，這次雨下在桃源、那瑪夏山區，桃源有些地區達到5.9mm ，預估兩天後水會到達高屏溪攔河堰，下雨對水情有一些小幫助，不能說助益不大，老天下雨都很感謝。

陳其邁也說，4月底開闢完成11口抗旱水井5萬噸、8口井3.5萬噸都已經提早完工，可增加8.5萬噸供水，現行供水至5月初不會有任何問題，所以不會有進一步限水措施，希望老天趕快下雨，現在他早上起來第一件事，都是先看衛星雲圖看雲到哪裡，期待早一點下雨，「天助自助，我們也會做好準備」。

陳其邁強調，高屏溪有廣大流域面積，高雄三條、屏東一條主溪流，面積非常大，高雄大樹、大寮等地有12到20億噸地下水，地面沒水，地下都是水，這幾個月水位還上升，未來希望更充分開發水資源，另建構地下水庫，確保極端氣候會面臨的突然大雨或沒雨缺水情況。