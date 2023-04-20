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澎湖海上花火節雨中登場 無人機表演取消

中央社／ 澎湖縣20日電

2023澎湖國際海上花火節今晚在雨中開幕，無人機因雨取消，僅施放花火，超過200種花火在雨中變幻閃爍，吸引近2萬名遊客在雨中欣賞驚呼，體驗到完全不一樣的花火盛會。

澎湖縣政府所推出的澎湖國際海上花火節，今晚由澎湖縣長陳光復、海委會主委管碧玲、美國在台協會高雄分處長黃東偉、副議長藍凱元、立委王定宇及趙天麟等人，在雨中啟動，為長達2個月的海上花火揭開序幕。

陳光復表示，澎湖是世界最美麗海灣，今天雖然天空下著雨，但澎湖海上花火節，風雨無阻，如期開幕引爆升空。

管碧玲盛讚澎湖順著節氣走，今天是二十四節氣的榖雨，相信遇水則發，一切風調雨順。

今晚海上花火節開幕秀，原本以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，因雨勢不斷而宣布取消，僅由30顆12吋高空煙火，共超過200種不同花色花火來獨撐開幕場面，在夜空與飄雨中，讓馬公的夜空更加絢麗燦爛。

澎湖縣旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節，今晚開幕後，至6月29日，期間每週一、四在觀音亭園區舉辦，每場除了精彩的舞台活動和10分鐘璀璨煙火秀和無人機演出迪士尼主題無人機秀外，5月12日和24日及6月10日分別在吉貝、七美和望安等3場離島花火專場。

澎湖縣 花火節 陳光復 煙火秀

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