減少碳排 屏科大低碳植米飯糰與超商聯手響應世界地球日

屏東科技大學國際灌溉研發服務中心水稻智慧灌溉團隊，開發「水稻益生菌強化系統」，經研究顯示，改用其方式耕作，1公頃稻田可減少碳排5.3公噸。「低碳植米」，受統一超商7-ELEVEN認同與屏科大合作，推出首顆「低碳植米飯糰」，結合人氣商品石安牧場溏心蛋飯糰與海瑞摃丸韓式炒飯飯糰，4月19日起在全台及部分限定7-ELEVEN通路販售。

屏科大教授王裕民帶領國際灌溉研發服務中心，水稻智慧灌溉團隊，開發「水稻益生菌強化系統(SPRI, System of Probiotic and Rice Intensification)」，與慣行農法相比可節省30％灌溉水，添加土壤益生菌使用有機質水稻專用肥形成土壤內微生物多樣化，環境更健康，施肥次數少，降低人事成本，達到省水、省肥、減藥、省人力、降碳排效果。研究顯示，改用其方式耕作1公頃的稻田，可減少碳排約5.3公噸。

屏科大指出，推動永續事務及綠色產業發展，與統一超商合作別具意義，4月22日「世界地球日」，以「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」兩大面向著手，讓屏科大長期深耕地方社會責任發展USR，與台灣最大超商通路7-ELEVEN攜手CSR，是學術教育界與產業界將社會責任的實踐落實到最大化。

屏科大指出，「石安牧場溏心蛋飯糰」使用台梗9號搭配台南11號低碳植米黃金比例，使用在地優良米與石安牧場動福蛋，搭配日式鰹魚炊飯以鰹魚高湯、雞肉、蔬菜一同炊飯的美味飯體，販售區域：大台北地區、台中地區2400間門市限定販售。

「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」同樣使用台梗9號搭配台南11號低碳植米黃金比例，使用在地優良米，與新竹傳承3代名店-海瑞摃丸搭配韓式炒飯，南韓直輸辣醬與餡料以IH炒食機爆炒成炒飯，拌入麻油，更添風味層次，販售區域6400間門市限定販售（離島/花東地區無販售）。