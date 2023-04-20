洗塑膠杯、髒抹布擦乾重複用 高雄忠孝夜市豆花攤被勒令停業

高雄忠孝夜市的豆花攤，被民眾拍下豆花攤將客人使用過的塑膠杯，放入攤位旁的水桶清洗，拿擦桌子的髒抹布擦塑膠杯，再把塑膠杯放回未使用的杯子上重複利用，讓民眾驚呼：「好噁心！」高雄市衛生局今天下午前往查察，發現作業區垃圾桶未加蓋、食材未覆蓋等多項缺失，立刻依食品安全衛生管理法，勒令豆花攤停業。

據了解，拍攝影片的民眾昨（19）日晚間與友人到忠孝夜市用餐，之後到豆花攤點甜食內用，在等待餐點的期間，發現老闆收走上一個客人的塑膠杯後，竟把塑膠杯放進攤位旁的水桶中，再把塑膠杯拿出來，以抹布擦乾塑膠杯。

該民眾目睹老闆的行為，嚇得不敢再吃，就假裝離開座位，站在攤位旁觀察，隨後就拍到老闆將自己點的塑膠杯回收再利用，還拿擦桌子的髒抹布來擦塑膠杯。有網友看到影片後，直呼一個塑膠杯也沒幾塊錢，「有必要節省成這樣嗎？」也有網友說，一桶水不知道洗了幾個塑膠杯，真的很不衛生。

高雄市衛生局表示，稽查人員今天下午無預警前往這間豆花攤突襲檢查，發現作業區垃圾桶未加蓋、食材未覆蓋等缺失，當場要求業者立刻停業，需改善後複查合格方可再營業。