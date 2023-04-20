屏東雨勢不大牡丹水庫供水暫無虞 鑿井取水進行中

春雨降下，但屏東地區雨勢並不大，牡丹水庫蓄水率降至44.6%，仍可供應60天以上民生用水無虞；南區水資源局在屏東的鑿井取水工程也進行中，將視川流量調整供水計畫。

鋒面影響，中央氣象局針對屏東發布大雨特報，大雨幾乎集中在尾寮山、大漢山等山區，其他地區雨勢並不大，部分地區仍可見陽光露臉。

家住屏東市區的詹姓民眾告訴中央社記者，天氣時晴時雨，並未出現長時間雨勢；家住東港鎮的李姓民眾則說，早上8時許起床，還看見大晴天，午後下了一場雨，到傍晚就維持涼爽的好天氣。

南區水資源局副局長何達夫表示，截至今天傍晚6時20分，牡丹水庫蓄水率為44.6%，比起昨天些微下降，以每天供水8萬噸至10萬噸，仍可維持60天以上的民生用水，暫無虞。

何達夫指出，鑿井取水計畫將視川流量而定，若川流量不足時，將適時補水抗旱。