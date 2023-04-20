快訊

直播／全部系統亮綠燈！星艦再試射前夕 馬斯克稱準備好了

大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

屏東雨勢不大牡丹水庫供水暫無虞 鑿井取水進行中

中央社／ 屏東縣20日電

春雨降下，但屏東地區雨勢並不大，牡丹水庫蓄水率降至44.6%，仍可供應60天以上民生用水無虞；南區水資源局在屏東的鑿井取水工程也進行中，將視川流量調整供水計畫。

鋒面影響，中央氣象局針對屏東發布大雨特報，大雨幾乎集中在尾寮山、大漢山等山區，其他地區雨勢並不大，部分地區仍可見陽光露臉。

家住屏東市區的詹姓民眾告訴中央社記者，天氣時晴時雨，並未出現長時間雨勢；家住東港鎮的李姓民眾則說，早上8時許起床，還看見大晴天，午後下了一場雨，到傍晚就維持涼爽的好天氣。

南區水資源局副局長何達夫表示，截至今天傍晚6時20分，牡丹水庫蓄水率為44.6%，比起昨天些微下降，以每天供水8萬噸至10萬噸，仍可維持60天以上的民生用水，暫無虞。

何達夫指出，鑿井取水計畫將視川流量而定，若川流量不足時，將適時補水抗旱。

屏東 水庫

延伸閱讀

雷、大雨交加！苗栗2萬多戶停水 台電搶修4小時復電供水

屏東恆春半島滴雨未進 牡丹水庫蓄水率降至44.8%

鋒面挹注 石門水庫預估可穩定供水到6月底

屏東因應汛期啟動清疏計畫 籲勿亂傾倒

相關新聞

洗塑膠杯、髒抹布擦乾重複用 高雄忠孝夜市豆花攤被勒令停業

高雄忠孝夜市的豆花攤，被民眾拍下豆花攤將客人使用過的塑膠杯，放入攤位旁的水桶清洗，拿擦桌子的髒抹布擦塑膠杯，再把塑膠杯放...

光電怪獸跑進屏東原鄉部落 村民明赴縣府抗議要求撤銷

光電業者在屏東縣獅子鄉楓林村聚落上方開發太陽能光電場，村民驚覺近2公頃、具水土保持功能的樹木被砍伐變光禿黃土地，雨季威脅...

馬祖民安9號演練登場動用327人 海纜斷纜等成演練腳本

連江縣112年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)今天盛大登場，上午先在消防局禮堂進行兵棋推演，下午在珠山電廠、馬祖高中地...

彰基義診團結合犯保連江分會二度抵馬義診 受民眾好評

犯罪被害人保護協會連江分會、彰化基督教醫院與連江地檢署日前再度結合醫師義診與法律教育，舉辦犯罪被害人保護宣導活動，累積服...

台積電投資高雄改先進製程 藍營：金雞母何時下蛋？基進黨：別見不得高雄好

台積電（2330）總裁魏哲家今（20）日在法說會上宣布，台積電高雄廠將會彈性調整，將原定28奈米廠轉為先進製程，粉碎先前...

潑水節不潑水！水情警報未解 學童體驗抺香粉傳達祝福

南台灣水情警報未解，高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，今天在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，50多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦