高雄左營機20公辦都更2次招商 吸引廠商參與說明會

高雄左營區機20公辦都市更新案今天下午舉辦2次招商說明會，吸引20家、近60名地產開發，以及建設公司、金融業者等潛在投資者參與；高市府表示，會以最大誠意與業者攜手創造多贏公辦都更。

機20公辦都市更新案4月11日第2次公告招商，並在今天下午舉辦「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，吸引20家、近60名地產開發，以及建設公司與金融業者等潛在投資者參與。

高雄市政府都發局表示，此案於去年第1次公告招商，受到全球營建市場原物料波動，及央行數度升息影響，導致整體不動產及金融市場環境變動，廠商投資氛圍趨於保守，最終未能順利決標。

市府第2次公告招商，並針對可能增加實施者風險的招商條件予以優化後，於4月11日正式公告招商，等標期120日，至8月8日截止收件。

都發局表示，此次市府務實調整2個更新單元共同負擔比例（共負比）底價，大幅調漲約7%；2個更新單元以直接加間接營建成本達每坪新台幣22.7萬元，更符合市場行情。

副市長林欽榮說，左營機20占地約1.8公頃，位於大中二路與民族一路口，距離高雄榮總醫療園區500公尺，且5分鐘車程可抵達高鐵左營站、國道交流道鼎金系統等，距未來台積電高雄廠也僅10分鐘車程，是適合的企業安家地點。

都發局長吳文彥說，機20都市計畫變更已經審議通過，劃設1.4公頃住宅區，並提供0.4公頃公共設施用地，供作周圍居民休憩利用。

都發局表示，招商範圍劃分為單元1、2二塊基地，面積各7077平方公尺，期待透過公辦都更引入投資者開發，促進土地活化利用；另外，市府也成立廉政平台，保障投資人及市府權益，市府會以最大誠意，攜手業者創造多贏的公辦都更。