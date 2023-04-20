快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

高雄左營機20公辦都更2次招商 吸引廠商參與說明會

中央社／ 高雄20日電

高雄左營區機20公辦都市更新案今天下午舉辦2次招商說明會，吸引20家、近60名地產開發，以及建設公司、金融業者等潛在投資者參與；高市府表示，會以最大誠意與業者攜手創造多贏公辦都更

機20公辦都市更新案4月11日第2次公告招商，並在今天下午舉辦「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，吸引20家、近60名地產開發，以及建設公司與金融業者等潛在投資者參與。

高雄市政府都發局表示，此案於去年第1次公告招商，受到全球營建市場原物料波動，及央行數度升息影響，導致整體不動產及金融市場環境變動，廠商投資氛圍趨於保守，最終未能順利決標。

市府第2次公告招商，並針對可能增加實施者風險的招商條件予以優化後，於4月11日正式公告招商，等標期120日，至8月8日截止收件。

都發局表示，此次市府務實調整2個更新單元共同負擔比例（共負比）底價，大幅調漲約7%；2個更新單元以直接加間接營建成本達每坪新台幣22.7萬元，更符合市場行情。

副市長林欽榮說，左營機20占地約1.8公頃，位於大中二路與民族一路口，距離高雄榮總醫療園區500公尺，且5分鐘車程可抵達高鐵左營站、國道交流道鼎金系統等，距未來台積電高雄廠也僅10分鐘車程，是適合的企業安家地點。

都發局長吳文彥說，機20都市計畫變更已經審議通過，劃設1.4公頃住宅區，並提供0.4公頃公共設施用地，供作周圍居民休憩利用。

都發局表示，招商範圍劃分為單元1、2二塊基地，面積各7077平方公尺，期待透過公辦都更引入投資者開發，促進土地活化利用；另外，市府也成立廉政平台，保障投資人及市府權益，市府會以最大誠意，攜手業者創造多贏的公辦都更。

都更 都市更新 高雄市 林欽榮 台積電

延伸閱讀

台積電高雄廠遲到？楠梓預售屋一年半已漲四成

高雄阿蓮1857戶停電 搶修8小時全數復電

民眾黨批「班班吃鳳梨」高市議長：學生吃在地鳳梨有何不好

高雄落雨了 可惜集中平地未下在集水區

相關新聞

光電怪獸跑進屏東原鄉部落 村民明赴縣府抗議要求撤銷

光電業者在屏東縣獅子鄉楓林村聚落上方開發太陽能光電場，村民驚覺近2公頃、具水土保持功能的樹木被砍伐變光禿黃土地，雨季威脅...

馬祖民安9號演練登場動用327人 海纜斷纜等成演練腳本

連江縣112年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)今天盛大登場，上午先在消防局禮堂進行兵棋推演，下午在珠山電廠、馬祖高中地...

彰基義診團結合犯保連江分會二度抵馬義診 受民眾好評

犯罪被害人保護協會連江分會、彰化基督教醫院與連江地檢署日前再度結合醫師義診與法律教育，舉辦犯罪被害人保護宣導活動，累積服...

台積電投資高雄改先進製程 藍營：金雞母何時下蛋？基進黨：別見不得高雄好

台積電（2330）總裁魏哲家今（20）日在法說會上宣布，台積電高雄廠將會彈性調整，將原定28奈米廠轉為先進製程，粉碎先前...

潑水節不潑水！水情警報未解 學童體驗抺香粉傳達祝福

南台灣水情警報未解，高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，今天在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，50多...

屏東恆春半島滴雨未進 牡丹水庫蓄水率降至44.8%

被視為解渴救星的「最強春雨」一路從北南下，屏北山區今天上午出現零星雨勢，屏南的恆春半島幾乎滴雨未進，供應屏南地區民生用水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦