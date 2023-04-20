光電怪獸跑進屏東原鄉部落 村民明赴縣府抗議要求撤銷
光電業者在屏東縣獅子鄉楓林村聚落上方開發太陽能光電場，村民驚覺近2公頃、具水土保持功能的樹木被砍伐變光禿黃土地，雨季威脅下方部落居民安全，逾半村民連署要求停工，村民與業者協商破局後，11日召開第2次部落會議，決議要求廠商退出，明天上午由在地縣議員李紀財帶隊到縣府抗議並遞陳情書，要求縣府撤銷該案並恢復原貌，還給部落一個安全的生活空間。
楓林村長宋銘德說，開發案在部落上方、僅隔一條馬路的山坡地，綠意盎然樹林，已被光電廠商夷平為光禿平地，村民無不憂心大雨一來，土石流會不會把部落給埋了，但業者在參與首次部落會議時，針對疑慮，為何不主動告知部落、與族人商量、為何沒先理解部落地理環境就強行開發、為何水土保持工程做得令人看了不安等問題，都以「依法辦理」回應，讓村民憤怒，部落會議因此做出要求廠商退出的決議。
楓林部落光電自救會長秦孝章說，此案山坡地下方不到50公尺處就是聚落宅及生活區，難道不用事先分析適不適宜開發；種電本是好事，選址不當、規避法律、規畫不佳反而會帶來災害，若規畫好及適當溝通說明，事情不會演變至此，讓人不禁懷疑全案的審查制度，怎會無視下方百來戶的生命財產安全；建議原鄉地區部落山坡地的開發計畫，甚至開發包商審查制度，要把部落會議納入作為第三方認證。
環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，該不像廠商及縣府所說具合法性，廠商將案場分割成小兩甲案件，加起來面積已超過2公頃，不適用過去小兩甲變更使用地編定的開發程序，應依非都管第11、14條規定，送專責審議小組變更為光電特定專用區；過去小兩甲光電行政程序太過簡便，廠商故意將把光電案切小，造成光電亂象，農委會才在109年修法關門，沒想到楓林居民卻承受當時的苦果。
受理陳情的原民立委伍麗華說，這起開發案縣府、廠商都稱依法辦理，卻沒有考量到「因地制宜」，即使案地坡度是在25度符合法規範圍，但在部落上方的農牧用地砍樹種電，確實有可能發生土石流，所以是「合法但不合理」的開發案，且水土保持工程應要涵蓋下方部落，不是只有上方開發區，也會質詢要求中央修法，在部落上方、距部落太近、坡度太陡等處，不得砍樹種電，避免再次發生。
開發商無奈表示，開發案是2百萬瓦以下、2公頃以下的小型光電開發案，依法向縣府申請，目前是水土保持工程施作覆土植生的收尾階段，土方覆蓋、植土復育等水土保持工作均依技術規範執行，下方聚落安全無虞。縣府說，開發案基地是容許開發的3級坡，水土保持工程檢查由土保技師把關，檢查通過才會核發完工證明。
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