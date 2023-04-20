澎湖圖書館設美國資料專區 陳光復盼拓展視野

美國在台協會高雄分處於澎湖縣立圖書館設立「美國資料專區」，今天啟用，民眾可透過專區了解美國人文與地理等。澎湖縣長陳光復表示，希望拓展學子視野，以廣博學識迎向未來。

澎湖縣立圖書館設立「美國資料專區」，今天舉行啟用典禮，澎湖縣長陳光復、美國在台協會（AIT）高雄分處長黃東偉、學術交流基金會長張純怡及文化局長洪棟霖等人出席揭幕，澎湖中屯國小開場表演英語情境劇，贏得滿場掌聲。

陳光復表示，教育部今年3月底發布的城市閱讀力評比中，澎湖縣獲評為40萬人以下縣市組「整體閱讀力表現績優城市」，在縣市組「人均擁書冊數」、「持證比例」、「人均到館量」等評比獲得前3名。

陳光復指出，英語是國際接軌的重要橋梁，在美國在台協會協助下，澎湖成立外島首座「美國資料專區」，讓民眾可透過這平台，進一步了解美國人文與地理等。

黃東偉表示，美國在台協會已於台北、台中、高雄、台南、屏東等縣市設立資料中心或專區，而澎湖是外島首座專區，期望能成為國際接軌橋梁，增進美國與台灣人民的友誼，共同推動美台共享價值。

澎湖文化局表示，「美國資料專區」設置在澎湖縣圖書館2樓，，由美國在台協會高雄分處提供近百本各類圖書，主題包含美國社會、文化、地理、歷史傳記、及趣味故事書籍等，29日起還將舉辦「運用原子習慣展」永續行動等活動，歡迎走進圖書館了解美國文化。