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馬祖民安9號演練登場動用327人 海纜斷纜等成演練腳本

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
民安9號演練由縣長王忠銘（右四）主持，中央帶隊官為統裁部副統裁官傅正誠中將、行政院災防辦參議方德勝及中央各部會評核官、馬祖地區戰綜會報召集人指揮官陳文星列席。圖／連江縣政府提供
民安9號演練由縣長王忠銘（右四）主持，中央帶隊官為統裁部副統裁官傅正誠中將、行政院災防辦參議方德勝及中央各部會評核官、馬祖地區戰綜會報召集人指揮官陳文星列席。圖／連江縣政府提供

連江縣112年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)今天盛大登場，上午先在消防局禮堂進行兵棋推演，下午在珠山電廠、馬祖高中地下室舉辦實兵演練及戰災收容，各項演練參演單位計有消防局等28個、動用人員機具合計327人、車輛23輛，整個過程逼真順暢，尤其爆破場面為歷年最多，讓評核委員們都為之震撼。

這場逼真的民安9號演練今天上午10時進行兵棋推演，由縣長王忠銘主持，中央帶隊官為統裁部副統裁官傅正誠中將、行政院災防辦參議方德勝及中央各部會評核官、馬祖地區戰綜會報召集人指揮官陳文星列席。

王忠銘在致詞時表示，民安9號兵推想定重點以戰爭引起複合式災害搶救，配合演習計畫，設定模擬狀況，落實從演練中找出問題、改善現況，在現實中增進民眾防空避難警覺，並加強縣府救災效能，減少災害損失，藉此深入瞭解地區內民、物力動員能量，期使平時有效達成災害防救，戰時支援軍事作戰之遂行，完成平戰轉換作為。

此次由縣府秘書長張龍德擔任主推官、民政處長曾玉花擔任說明官，以縣各災防編組單位進行兵棋推演。腳本假想戰爭可能造成的災損或困境，並納入馬祖最近海纜斷纜、莒光缺肉事件等時事議題，由相關單位應對處置，發現問題並解決問題。在兵棋推演後，主推官總結，惟有平時整備完善才能在戰時無縫執行，並指出藉由推演中找出實務或制度上的缺失或限制，均有賴後續檢討與精進。

下午2時移師珠山發電廠舉辦實兵演練，中央帶隊官為國防部常務次長黃佑民中將，各單位參演人員蓄勢待發；演練14個狀況分別是聯合應變指揮管制中心編組暨運作機制處置作為、道路中斷搶修等，其中包含全民國防教育現地陳展。評核委員們近距離觀察各項目演練，對於戰災特別安排電廠油槽、水利、電力、網路通信等設施遭炮彈攻擊等爆破特效，為歷年最多，也讓評核委員相當震憾，直呼非常有震攝力。

馬祖今天舉行民安9號演練，參與的軍民機關團體一起合影。圖／連江縣政府提供
馬祖今天舉行民安9號演練，參與的軍民機關團體一起合影。圖／連江縣政府提供
馬祖今天舉行民安9號演練，整個過程相當逼真，尤其爆破場面為歷年最多，讓評核委員們都為之震撼。 圖／連江縣政府提供
馬祖今天舉行民安9號演練，整個過程相當逼真，尤其爆破場面為歷年最多，讓評核委員們都為之震撼。 圖／連江縣政府提供
馬祖今天舉行民安9號演練，整個過程相當逼真，包括重大事故搶救等都是演習的一環。 圖／連江縣政府提供
馬祖今天舉行民安9號演練，整個過程相當逼真，包括重大事故搶救等都是演習的一環。 圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘 戰爭 演習

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