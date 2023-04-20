彰基義診團結合犯保連江分會二度抵馬義診 受民眾好評

犯罪被害人保護協會連江分會、彰化基督教醫院與連江地檢署日前再度結合醫師義診與法律教育，舉辦犯罪被害人保護宣導活動，累積服務近 600 位鄉親，大家都對義診團的細心看診相當感激，甚至還有人送上老酒，感謝義診團們，讓他們對馬祖人的純樸熱情也印象深刻。

彰基義診團去年 9 月，前來東莒、西莒島為 300 多位鄉親義診，得到各方好評，這次再度前來，一直受到鄉親熱烈期待。身為犯罪被害人保護協會連江分會主委的彰化基督教醫院總院長陳穆寬，針對馬祖鄉親提出的需求，精挑細選，派出眼科、耳鼻喉科、皮膚科、中醫等主任級的資深醫師、護理師 10 人，攜帶價值數十萬元的中西名藥抵達馬祖。

彰基義診團原訂 4 月 14 日中午搭機來馬祖，沒想到南竿機場因大霧關場，義診團在台中機場苦候多時，仍不想放棄，立刻轉搭車北上改搭翌日從台北港出發的南北之星船班，飄洋過海終於抵馬。義診團船班抵馬時已經中午，但大家一下船堅持對鄉親的看診服務時間絕不能打折扣，要看好看滿，主動將義診時間延長到19點30分才結束。

尤其是，當天船班甫抵達福澳港碼頭，有鄉親為家中行動不便的家人向義診團拜託能否到府看診，彰基義診團皮膚科主任醫師楊蕙如，立即驅車親自到梅石為行動不便的鄉親居家服務，也讓家屬超感激。

此次聯合義診、法律宣導活動，獲得鄉親熱烈響應，看診掛號大排長龍，在南竿鄉復興村活動中心看診總計有 247 人次;在北竿鄉塘岐村活動中心看診約 338 人次，累積服務近 600 位鄉親。

馬祖鄉親對於義診團看診細心專業的服務都讚不絕口，有鄉親還自掏腰包送來陳年老酒給義診團，也讓彰基的醫護人員十分感動。連江縣衛福局長陳美金也抽空前來義診現場，感謝義診團善舉；法務部長蔡清祥非常敬佩由陳穆寬帶領的彰基義療團，原要親自搭機來馬慰勞彰基義診團義行，可惜因為南竿大霧機場關場，無法成行，只能責成連江地檢署檢察長黃元冠代為頒贈彰基義診團感謝牌，表彰義診團辛苦奔波看診的義舉。

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