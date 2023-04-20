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台積電高雄廠改為先進製程 藍營議員：金雞母何時真的下蛋？

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
台積電高雄廠確定捨28奈米改為先進製程，但量產時程未明確揭露。圖為台積高雄廠址整地。圖／聯合報系資料照片
台積電高雄廠確定捨28奈米改為先進製程，但量產時程未明確揭露。圖為台積高雄廠址整地。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）總裁魏哲家今（20）日在法說會上宣布，台積電高雄廠將會彈性調整，將原定28奈米廠轉為先進製程，粉碎先前設廠生變傳聞。國民黨團總召陳美雅重申，國民黨對於台積電到高雄投資，絕對敞開雙手歡迎，只是，之前原本設定的2024年量產目標，如果改為先進製程，那究竟能否如期量產，或是又會延宕？「金雞母何時會真的下蛋？這才是我們關心的。」

台積電法說會後，高市經發局長廖泰翔表示，針對台積電高雄廠變更為更先進製程的產能擴張規畫，高市府會全力配合，持續提供必要行政協助，並與各級單位協力相關因應準備工作，加速落實業者在高雄投資設廠的營運計畫，做企業最好的投資夥伴。

陳美雅則提醒，台積電法說會宣布高雄廠引進先進製程，國民黨當然歡迎，但何時能看到成果，能帶動多少上下游廠商來投資，台積電後續應公布更明確的發展期程，這才是大家最關注的。

台灣基進高雄市議員張博洋發文呼籲，日前出聲唱衰的國民黨議員「這次該給點掌聲了吧！」張博洋說，日前國民黨出聲批評，只有投入立委選舉的陳美雅，透過黨團正面發出聲明，歡迎台積電來高雄投資，但看到過去國民黨的唱衰發言，只能說這份「歡迎聲明」真的是有夠假惺惺。

張博洋分析，科技大廠來高雄投資，不只可加速高雄的產業結構轉型，帶來更多高階產業工作機會、供應鏈廠商有所受惠，連帶在人口紅利、經濟狀況等都有正面效果，國民黨笨到不懂協助就算了，還為了政黨立場不同拚命唱衰，製造更多的投資信心風險，這種巴不得台積電投資失敗的心態，難怪讓人覺得他們是見不得高雄好。

張博洋也說，科技廠投資不是只有優點而沒有風險，包含在生產過程當中產生的汙染如何把關控管，設廠後引起的房價波動，市府能否有效遏止不當得利者從中操作，這都是宣傳企業投資紅利時應該要注意的，除肯定為高雄努力的市府團隊，身為議員，自己會持續在議會裡鼓勵市府做好招商引資，也會嚴格替民眾權益把關。

台積電 國民黨 張博洋 陳美雅 台灣基進 高雄市

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