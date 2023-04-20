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潑水節不潑水！水情警報未解 學童體驗抺香粉傳達祝福

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影

南台灣水情警報未解，高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，今天在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，50多名右昌國小學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。右昌分館配合推出泰國潑水節文化書展，展期至4月30日。

泰國潑水節不潑水，還可以如何慶祝？面對缺水現況，高雄市新住民會館邀請妮藍泰國文化藝術團教師許珍妮與曾瑪藍，帶著右昌國小學童認識不一樣的潑水節慶祝方式，以抹香粉祝福。首先必須禮貌問候並徵得同意，再用「香粉」從額頭開始往下輕抹對方的臉頰，同時獻上祝福語，體驗另類的潑水節文化，溫柔傳達祝福。

小朋友在現場學習簡單的泰國日常用語「你好」、「謝謝」等，周華泰雙語唱童謠「兩隻老虎」，還體驗泰國傳統舞蹈。

高雄市新住民會館由基督教芥菜種會承接後邁入第2年，建立新住民家庭社區支持網絡，讓新住民在台生活得到服務，並種下文化交流與瞭解的種子，讓民眾認識與尊重多元文化，也讓學校間能互享資源。今年潑水節活動走出會館進入社區，讓更多孩子體驗和了解泰國文化。

基督教芥菜種會表示，今年預計舉辦12場文化推廣活動，認識包含越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞及俄羅斯等國家的文化，打造高雄成為多元融合的國際城市。

右昌分館主任林侑蓉表示，右昌國小對新住民文化體驗活動很支持，小朋友的反饋也很熱絡。響應世界閱讀日，由故事老師為學童講述東南亞節日故事，右昌分館在一樓大廳設置泰國潑水節文化書展，介紹泰國人文史地及繪本，展期至4月30日。

高雄市新住民會館在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，分享體驗新住民文化。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，分享體驗新住民文化。記者徐如宜／攝影
水情警報未解，高雄市新住民會館在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
水情警報未解，高雄市新住民會館在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館推動民眾認識與尊重多元文化，在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，學童改以「香粉」輕抹於臉頰及額頭，獻上祝福話語。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，分享體驗新住民文化。記者徐如宜／攝影
高雄市新住民會館在高市圖右昌分館舉辦「泰國潑水節不潑水」活動，分享體驗新住民文化。記者徐如宜／攝影

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