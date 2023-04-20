屏東恆春半島滴雨未進 牡丹水庫蓄水率降至44.8%

被視為解渴救星的「最強春雨」一路從北南下，屏北山區今天上午出現零星雨勢，屏南的恆春半島幾乎滴雨未進，供應屏南地區民生用水的牡丹水庫集水區，因久未進帳，蓄水率降至44.8%；水利署南區水資源局說，牡丹水庫供應屏 南地區民生用水，每日近10萬噸，仍可供應60天以上民生用水，加上梅雨季將至到，屏南民眾不用擔心水情。

南水局表示，屏東水情目前還沒有燈號，屏北地區地下水資源豐沛，屏南牡丹水庫蓄水率雖降至44.8%，但仍比歷年最低時多出10多個百分點，定供應60天以上不成問題，另根據以往的經驗，梅雨季將至，接著是颱風季，屏東民眾不用擔心水情，還是要節約用水。

牡丹水庫集取牡丹鄉四重溪上游支流汝仍溪與牡丹溪流域水量，蓄水量3119萬噸，供應屏南地區涵蓋新園鄉、東港鎮以南、離島琉球鄉至恆春鎮和台電核3的民生用水；啟用28多年來未曾出現供水危機，全國各地水庫鬧水荒不得不分階段限水時，牡丹水庫一直都是讓人「安心」的水庫。