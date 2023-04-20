拋開老人安養院暮氣沉沉印象 屏縣府打造陽光般住宿長照園區
老人安養院常給人暮氣沉沉、有距離感的印象；屏東縣政府斥資4.6億元將廢棄的車城國小保力分校打造成住宿型長照機構園區，在全日型住宿機構、日間照顧、居家服務中心、共食餐廳、咖啡館和才藝學習、交誼廳外，還有首創的陽光廊道；縣長周春米今天在動工儀式上說，它不是封閉建築體，是和社區融合的長照服務基地，營造如陽光般的高齡友善共生生活圈，後年5月完工。
周春米說，屏東縣進入高齡化社會，至去年12月底統計，屏東縣長照服務涵蓋率達到93.77%，居全國第4，期待今年可以接近100%；目前縣內有58處日照中心，是六都以外數量最多的，目前尚建置中的還有30處；住宿型機構部分，目前有20家一般護理之家，有10家住宿型機構、有51家老人福利機構，共81家，加上已經籌設的10家，加上縣府自行興建的海豐多層級照顧園區、里港和車城住宿式長照機構園區，共426床，供給面可滿足需求。
周春米說，車城鄉沒有一家全日型住宿機構，長輩有照顧需求得往北到枋寮鄉或往南到恆春鎮，探視不方便，長照2.0希望30分鐘內生活圈內，有居家、日間和住宿機構可就近提供家庭需要的照顧服務，基地原為車城國小保力分校，因少子化衝擊後，已併入車城國小，校地由縣府統籌規劃轉換為長照機構園區，原照顧學童的空間，重新設計成照顧在地長輩的園地。
周春米說，感謝衛生福利部獎助布建住宿式長照機構資源計畫，目前核定補助2億2千500萬元的經費，因著工程費用不斷攀升導致流標多次，但因著屏南地區相對資源不足，政府應該克服困難多幫忙，最後追加到4.7億元，希望衛福部再增加補助經費，讓硬體更完善。縣府長照處說，園區空間配置以住民生活、活動及社區參與融合為目標，成為社一分子，方便居民在休閒、健康復能、服務諮詢、交流等，完工後以促參招商方式遴選績優民間團隊進駐經營，採親民的收費。
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