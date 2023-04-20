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泰國台灣商會總會 頒發中山工商僑生新住民獎助學金

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
泰國台灣商會聯合總會頒贈獎助學金，給表現優異的泰越僑生及新住民子弟。圖／中山工商提供
泰國台灣商會聯合總會頒贈獎助學金，給表現優異的泰越僑生及新住民子弟。圖／中山工商提供

泰國、越南等來自東南亞僑生，飄洋過海到台灣求學，不僅要適應環境，有時必須半工半讀賺取學費及生活費用，相當辛苦，在異鄉泰國打拚40年，現任泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏秉持同理心，委請泰國台灣商會聯合總會顧問陳明政，前往高雄市中山工商，代表頒發獎助學金，給表現優異的泰越僑生及新住民子弟。

中山工商是全國最大高中職校，學生人數近8千人，其中僑生及新住民子弟超過1千4百人，不僅是國內最早推動僑教政策的學校，建立僑生建教專班，僑生產學專班，多年來培育超過3千位僑生，成果豐碩。陳明政除了代表泰國台灣商會聯合總會郭總會長，向同學們問好，也肯定中山工商在校長林昭億帶領下，不僅校務發展蒸蒸日上，同時對於僑生更是親切照顧，頒贈典禮，他引述郭總會長「懂得回饋真富貴，學會付出真傑出」這兩句話跟同學分享，也勉勵大家要好好讀書，把握機會，藉由教育來翻轉人生。

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