泰國台灣商會總會 頒發中山工商僑生新住民獎助學金
泰國、越南等來自東南亞僑生，飄洋過海到台灣求學，不僅要適應環境，有時必須半工半讀賺取學費及生活費用，相當辛苦，在異鄉泰國打拚40年，現任泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏秉持同理心，委請泰國台灣商會聯合總會顧問陳明政，前往高雄市中山工商，代表頒發獎助學金，給表現優異的泰越僑生及新住民子弟。
中山工商是全國最大高中職校，學生人數近8千人，其中僑生及新住民子弟超過1千4百人，不僅是國內最早推動僑教政策的學校，建立僑生建教專班，僑生產學專班，多年來培育超過3千位僑生，成果豐碩。陳明政除了代表泰國台灣商會聯合總會郭總會長，向同學們問好，也肯定中山工商在校長林昭億帶領下，不僅校務發展蒸蒸日上，同時對於僑生更是親切照顧，頒贈典禮，他引述郭總會長「懂得回饋真富貴，學會付出真傑出」這兩句話跟同學分享，也勉勵大家要好好讀書，把握機會，藉由教育來翻轉人生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言