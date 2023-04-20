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八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

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八旗總編輯富察傳遭秘密拘捕 出版社：三月失聯迄今

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在三月初赴中國探親後，在上海被中國警方（包括國安及國保）秘密拘捕。本報資料照片
八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在三月初赴中國探親後，在上海被中國警方（包括國安及國保）秘密拘捕。本報資料照片

作家貝嶺今天在臉書貼出，讀書共和國出版集團屬下的八旗文化總編輯富察（李延賀）在三月初赴中國探親後，在上海被中國警方（包括國安及國保）秘密拘捕。讀書共和國表示，富察三月表示要回大陸探視母親與掃墓，回大陸後失去消息，迄今跟公司沒有任何聯繫。據了解，他跟留在台灣的台籍妻子也沒有聯絡，臉書停在三月初沒有更新。

富察是大陸瀋陽人，認識台籍妻子後，2009年依親移居台灣，擔任八旗文化總編輯，在此之前曾任職上海文藝出版社。他目前仍是中國籍。

貝嶺在臉書中指出，富察在台灣主持的八旗文化出版過很多好書，許多是中國不能出版的書、中國的禁書。一位出版人指出，八旗出版的許多歷史書籍，其觀點往往跟中國官方背道而馳。

貝嶺也在臉書公開呼籲，上海警方（包括國安糸統及國保系統）釋放延賀，讓他自由，讓他可以回台灣的家。他希望廣義上的文化界、出版界的同人、同行、同事們關注他，發聲營救他。只有公開、廣泛且持續的公民社會壓力，國際上的關注與介入，才有可能讓他自由。

但貝嶺也在文中提到，「但願是我錯了，他是因不可抗力暫時留在中國，可以隨時自由返回台灣。」

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