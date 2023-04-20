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民眾黨批「班班吃鳳梨」高市議長：學生吃在地鳳梨有何不好

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市議會議長康裕成支持學生多吃在地新鮮鳳梨。圖／高雄市政府提供
高雄市議會議長康裕成支持學生多吃在地新鮮鳳梨。圖／高雄市政府提供

民眾黨立委陳琬惠、賴香伶召開記者會，批農委會農糧署仿效「班班吃石斑」政策，又要求學生、國軍幫忙消庫存，高雄市議會議長康裕成在臉書貼文表示，讓學生享用在地食材、多元管道行銷有什麼不對？「無法理解民眾黨的立委在想什麼」。

今年高雄鳳梨收穫面積達959公頃，年產量約5萬1093公噸，位居全國第三，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季自3月底持續到6月。

康裕成表示，高市農業局目前透過5項措施協助銷售，包括：公告「學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」、推動機關及企業認購措施以及建置高雄首選電商建置鳳梨專區、鳳梨加工輔導計畫、辦理上架各大通路行銷高雄農產品，以提高鳳梨食用量。

康裕成說，讓學生吃在地的鳳梨有什麼不好？如果改吃進口水果，是否又要罵怎麼不吃國產的水果？她支持高雄學生多吃高雄的鳳梨，減少運送過程、減少碳足跡，也讓學生了解在地農產品，並肯定農業局鳳梨多元行銷管道政策，以穩定價格及保障果農收益。

她強調，議會過去曾多次要求學校營養午餐應採購在地食材，包括蔬果及蛋品，除保障在地農民，更讓學生吃到新鮮和健康。

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