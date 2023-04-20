印尼看護碰上開齋日紛請休 長照人力短缺成大麻煩
明天（21日）是伊斯蘭教齋戒月開齋日，不少印尼籍看護紛向雇主請假，長照機構己為人力問題焦頭爛額，安康長照集團董事長楊崧右表示，目前收到4月21日至23日外勞申請喘息案件，較往常增加5成以上，除備好居服員因應外，也盤點集團旗下近百床住宿式喘息床位，日照中心更加派人手及車隊，以便家屬送長輩來安托。
安康長照集團表示，明天就是伊斯蘭教齋戒月開齋日，因接近周末假日，許多印尼外籍看護紛向雇主申請休假，打算與同鄉同聚，但對雇主而言，這幾天看護不在，長輩照顧問題成了燙手山芋，十分傷神。
安康長照集團統計發現，4月中旬起，外籍短期照顧的居家服務或機構喘息的詢問申請量，較以往至少增加5成，許多機構居服員都面臨人力不足情形。楊崧右表示，集團早在3月底就預測到這種現象，因此4月起就加速儲備居服員人力，目前約有200多名居服大軍嚴陣以待。
據高雄市衛生局統計，至今年2月底止，高市約有1萬7千個家庭聘有外籍看護，使用長照服務的民眾約4108人。而今年起，勞動部將「長照2.0喘息服務」，擴大為「短期替代照顧服務」，可提供雇主每年每人最高52日喘息服務，補貼金額最高達每年8萬7780 元，以緩解外籍移工休假時的照顧壓力。
楊崧右建議，雇主若碰到外籍看護臨時請休情形，可申請養護機構2至3天的短住喘息服務，或利用日間照顧中心，緩解在外籍看護休假時的困擾，目前這類服務均可以申請公費補助，雇主們可善加利用。
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