快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

印尼看護碰上開齋日紛請休 長照人力短缺成大麻煩

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
明天是伊斯蘭教開齋日，不少印尼籍看護紛請休，居家及機構照護人力頓時短缺，長照集團建議可善用「短期替代照顧服務」，解決燃眉之急。圖／安康長照集團提供
明天是伊斯蘭教開齋日，不少印尼籍看護紛請休，居家及機構照護人力頓時短缺，長照集團建議可善用「短期替代照顧服務」，解決燃眉之急。圖／安康長照集團提供

明天（21日）是伊斯蘭教齋戒月開齋日，不少印尼籍看護紛向雇主請假，長照機構己為人力問題焦頭爛額，安康長照集團董事長楊崧右表示，目前收到4月21日至23日外勞申請喘息案件，較往常增加5成以上，除備好居服員因應外，也盤點集團旗下近百床住宿式喘息床位，日照中心更加派人手及車隊，以便家屬送長輩來安托。

安康長照集團表示，明天就是伊斯蘭教齋戒月開齋日，因接近周末假日，許多印尼外籍看護紛向雇主申請休假，打算與同鄉同聚，但對雇主而言，這幾天看護不在，長輩照顧問題成了燙手山芋，十分傷神。

安康長照集團統計發現，4月中旬起，外籍短期照顧的居家服務或機構喘息的詢問申請量，較以往至少增加5成，許多機構居服員都面臨人力不足情形。楊崧右表示，集團早在3月底就預測到這種現象，因此4月起就加速儲備居服員人力，目前約有200多名居服大軍嚴陣以待。

據高雄市衛生局統計，至今年2月底止，高市約有1萬7千個家庭聘有外籍看護，使用長照服務的民眾約4108人。而今年起，勞動部將「長照2.0喘息服務」，擴大為「短期替代照顧服務」，可提供雇主每年每人最高52日喘息服務，補貼金額最高達每年8萬7780 元，以緩解外籍移工休假時的照顧壓力。

楊崧右建議，雇主若碰到外籍看護臨時請休情形，可申請養護機構2至3天的短住喘息服務，或利用日間照顧中心，緩解在外籍看護休假時的困擾，目前這類服務均可以申請公費補助，雇主們可善加利用。

延伸閱讀

南市南區鹽埕國稅3村國有地招商 吸引長照業者興趣

影／嚇人天坑！南市新化排水溝突塌陷成大窟窿 巿府急封閉

郭國文奔走 衛福部南市山區設長照地點敲定

研究高強度鋁合金材料 成大博班生赴美參賽獲獎

相關新聞

霧鎖馬祖…班機停飛 客搭船解套

每年4至6月是連江縣的藍眼淚季，但也是霧季，航班容易受到濃霧影響停飛。有民眾表示，連江縣南竿機場班機停飛，昨早很多遊客都...

高雄議會今開議 首實施總質詢1天6議員

高雄市議會第4屆第1次定期大會今上午開幕，議長康裕成主持預備會議，並抽籤決定市長施政報告質詢及市政總質詢順序。本會期主要...

民眾黨批「班班吃鳳梨」高市議長：學生吃在地鳳梨有何不好

民眾黨立委陳琬惠、賴香伶召開記者會，批農委會農糧署仿效「班班吃石斑」政策，又要求學生、國軍幫忙消庫存，高雄市議會議長康裕...

高雄桃源區開始降雨 警：南橫公路濕滑小心慢行

春雨隨鋒面來襲，今天上午10時許，桃源區梅山里開始降雨。六龜警分局表示，南橫公路因為雨水，地面濕滑，雖然暫未積水，但仍呼...

高雄落雨了 可惜集中平地未下在集水區

受鋒面影響，久旱不雨的高雄市今天終於盼得甘霖，據高雄氣象站觀察，今天高雄下雨地區集中在林園、大寮、小港等地，山區茂林區至...

高雄阿蓮區清晨無預警停電！1857戶受影響 台電搶修

高雄市阿蓮區中正路一帶，今天清晨4時許突然停電，當地共有1857戶受到影響，台電獲報後漏夜派人搶修，今天上午7時許過後陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦