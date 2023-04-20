高雄桃源區開始降雨 警：南橫公路濕滑小心慢行

春雨隨鋒面來襲，今天上午10時許，桃源區梅山里開始降雨。六龜警分局表示，南橫公路因為雨水，地面濕滑，雖然暫未積水，但仍呼籲行經南橫公路的用路人要放慢速度，以免發生交通意外。

六龜警分局表示，今天上午10時許桃園區梅山里開始下雨，雨勢時有時無，「有時候比較大，有時候是毛毛雨！」南橫公路部分路段的路面濕滑，可能會降低輪胎摩擦力而發生打滑現象，呼籲民眾要小心慢行。

交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，南橫公路梅山口至向陽路段每周二、四道路管制禁止通行，到今天中午為止，雨勢並不大，將持續觀察到今日下午，再決定明（21）日周五否會預防性封閉。