高雄落雨了 可惜集中平地未下在集水區

受鋒面影響，久旱不雨的高雄市今天終於盼得甘霖，據高雄氣象站觀察，今天高雄下雨地區集中在林園、大寮、小港等地，山區茂林區至今早10點才下了3.5毫米，雨量多落在平地不在集水區，暫無法解決乾旱。

高雄氣象站轄區測站顯示，今年降雨量最大的地區為隸屬旗津區的東沙島，6小時累積降雨量已超過101毫米，其他行政區雖有降雨，但雨量稀少。

高雄氣象站主任陳文信表示，20日凌晨0點至今，高雄的雨均下在平地，僅茂林萬山地區下了約3.5毫米的雨量，也算久旱逢甘霖，有助滋潤大地植物，但無助解除乾旱。

依據雷達回波圖顯示，南高雄的林園、小港、大寮等地有些短暫陣雨，山區則有愈來愈多有對流胞長成，包括茂林、美濃或六龜都在長雲中，今明兩天上午都有機會下到雨。

不過由於久旱未雨，不少排水孔恐都遭落葉枯枝堵塞，陳文信建議民眾還是要及早清疏，慎防強降雨驟至，形成災害。