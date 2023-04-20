屏東因應汛期啟動清疏計畫 籲勿亂傾倒

汛期將至，屏東縣政府啟動清疏計畫，針對易淤積河段及區排等進行清理，發現除樹枝雜草外，還有遭丟棄的腳踏車等雜物，呼籲不要亂傾倒，以確認排水無虞。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東共有12條縣管河川、92條區域排水、區排支線，集水面積廣大，近年極端氣候變化，一場降雨常超過以往觀測統計雨量，因此針對易淤積河段、區域排水及區排支線，優先啟動汛期前清疏計畫，確認排水無虞，做好因應準備。

水利處表示，每年5月至11月汛期間，由梅雨開始，緊接著午後西南氣流帶來的午後雷陣雨及不定期的颱風豪雨，將為屏東帶來大量雨量，易造成低窪地區積淹水情形，提早做好排水設施雜物清理及積淤土整理，有利加速排除水量，降低積淹水情勢。

縣府提及，今年編列約6000萬元預算進行各河川、區域排水及區排支線清疏工作，以往清理雜物除了樹枝雜草，還有遭丟棄的垃圾雜物，甚至有廢棄的腳踏車、飼料袋等，呼籲民眾勿亂傾倒，以免河道無法發揮疏洪功能。

縣府呼籲，清疏作業可加速排水，保障周邊居民生命財產安全，仍提醒民眾面對極端氣候變遷，短延時強降雨發生機率增加，需隨時提早準備防患淹水災情，使颱風豪雨傷害降到最低。