雨呢？高雄市區超溫暖還出大太陽 最大降雨量在這離島

受鋒面影響，今全台部分縣市出現強降雨，尤其中、北部縣市部分地區，一度因雨水來不及宣洩造成積水，但久盼甘霖的高雄市區，僅在今凌晨出現降雨，今早市中心鼓山、左營、三民、前金等行政區還出大太陽，氣溫為30度上下，天氣溫暖悶熱，與北部泡在水裡兩樣情。

根據中央氣象局資料，高雄市轄區測站降雨量最大為隸屬旗津區的「東沙島」，6小時累積降雨量超過101毫米，其他測站僅阿蓮區6小時累積雨量有超過10毫米，目前前鎮、小港有少量降雨，不過，前鎮1小時累積雨量也僅8毫米。