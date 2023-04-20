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雨呢？高雄市區超溫暖還出大太陽 最大降雨量在這離島

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市中心今早10時許出現大太陽，僅前鎮區出現少量降雨。記者張議晨/攝影
高雄市中心今早10時許出現大太陽，僅前鎮區出現少量降雨。記者張議晨/攝影

受鋒面影響，今全台部分縣市出現強降雨，尤其中、北部縣市部分地區，一度因雨水來不及宣洩造成積水，但久盼甘霖的高雄市區，僅在今凌晨出現降雨，今早市中心鼓山、左營、三民、前金等行政區還出大太陽，氣溫為30度上下，天氣溫暖悶熱，與北部泡在水裡兩樣情。

根據中央氣象局資料，高雄市轄區測站降雨量最大為隸屬旗津區的「東沙島」，6小時累積降雨量超過101毫米，其他測站僅阿蓮區6小時累積雨量有超過10毫米，目前前鎮、小港有少量降雨，不過，前鎮1小時累積雨量也僅8毫米。

氣象局今發布豪雨特報，苗栗縣山區易有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣及新竹縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

高雄市中心今早10時許出現大太陽，愛河一帶地面是乾的，僅前鎮區出現少量降雨。記者張議晨/攝影
高雄市中心今早10時許出現大太陽，愛河一帶地面是乾的，僅前鎮區出現少量降雨。記者張議晨/攝影

雨量 豪雨 氣象局

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