橋科加速建造「3橫3豎」路網 聯外交通更便利

高雄橋頭科學園區2019年經行政院核定後，目前如火如荼布建聯外路網，高市工務局表示，橋科園區將規畫「三橫三豎」路網，提升聯外交通便利性，完成南台灣科技產業鏈結，發揮更具量能的產業群聚效應。

橋頭科學園區面積262公頃， 畫設185公頃產業專用區，園區將結合AIoT 新興數位科技產業，以航太、精準健康、產業創新、智慧機械及半導體等為重點引進產業。

高市工務局新工處表示，為便利廠商進駐與園區未來聯外交通，規畫短中長期的橋科園區「三橫三豎」路網計畫已陸續展開。其中「三橫」指的是橋科園區北中南側東西向的1-2號道路、1-3號道路及1-1號道路。「三豎」指的是省道台一線、高速公路及台39(高鐵橋下)延伸線。

工務局表示，1-2號道路由新工處代辦規劃設計施工，1-3號道路、1-1號道路工程及穿越高速公路橋涵則由營建署及交通部高速公路局施作，三條橫向道路未來可西延至省道台一線。「三豎」聯外道往南則可串聯至台22線、國道10號、小港國際機場及碼頭，為橋科南北串聯半導體S廊帶重要的交通動線。

新工處指出，市府2020年完成友情路拓寬後，在營建署補助下在2021年及2022年陸續啟動橋科1-2號道路開闢工程及大遼路拓寬工程，預計2024年完工，將可作為橋科建廠及營運初期提供廠商通往岡山交流道的動線。

另市府配合路網計畫期程，目前也辦理增設高速公路橋科匝道及聯絡道工程所需的都市計畫變更及用地取得作業，預計2024年6月交付高公局施工，2028年完工通車。市府代辦的台39(高鐵橋下)延伸線優先段都市計畫變更及規劃設計施工作業，預計2024年6月完成設計，2026年完工，屆時橋科交通網絡會更加完整，並可紓解國道一號岡山交流道及周邊壅塞車流。