食農教育概念興起 青創昱禾樂農場主打全齡體驗課程

食農教育概念興起，不少民眾喜愛到有機農場體驗活動。高雄市政府青創基金補助昱禾樂生態有機農場，主打「種子到餐桌、餐桌到產地」的全齡體驗課程，民眾不分老小都可以實際栽種、採果，並結合園內的蔬果進行五感體驗。豐富有趣的課程，加上鄰近橋頭捷運站交通便利，每月吸引上千人次入園參與。

「昱禾樂生態有機農場」創辦人潘秀玲有多年餐飲經驗，對有機食材如數家珍，進而設置有機農場。她秉持著動農業生產、生態、生活及健康有機的理念出發，耕耘出一片適合民眾造訪的有機田園，以多元型態經營，在疫情期間推出「有機蔬果箱」宅配及各種食農體驗課程。

潘秀玲表示，感謝青年局青創資金的協助，讓她可以規畫田間綠農教室的總體環境，打造蔬食景觀和設計課程，使有機農場可以穩固發展。

昱禾樂生態有機農場種植多種有機蔬果，如草莓、木瓜、紅蘿蔔及萵苣等，讓民眾體驗一日農夫的樂趣。其中最受歡迎的是「莓好時光」的採草莓體驗，民眾可以採摘一顆顆碩大飽滿的新鮮草莓，還能把辛苦採摘來的果實，製作成大福或果醬等美食。有機農場也有團體導覽活動，帶領大小朋友學習有機種植、生態環境知識等，並可針對不同需求客製化農作課程，讓民眾在親近大自然之外，也能體驗學習。