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高雄楠梓805戶停電！2人受困電梯 台電追地下電纜接頭故障原因

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市楠梓區今天下午發生停電，1名女子受困德民路大樓的電梯內，在消防人員協助下獲救。圖／讀者提供
高市楠梓區今天下午發生停電，1名女子受困德民路大樓的電梯內，在消防人員協助下獲救。圖／讀者提供

高雄市楠梓區今午2時許突然無預警停電，造成德賢路、德民路一帶共805戶停電，導致當地2棟大樓發生電梯受困案件，消防局獲報後派人趕往救援，幸好順利將受困民眾救出。台灣電力公司高雄區營業處表示，經開挖後發現是地下電纜的接頭故障，導致停電，搶修後已在下午4時33分全數復電。

據了解，今天楠梓區停電期間，消防局共接獲2見電梯受困求援的案件，分別是下午2時23分楠梓區德民路某大樓有1名女子（約19歲）受困、下午3時39分楠梓區德賢路的大樓有1名男子（約50歲）受困，兩人都未受傷，消防人員到場後協助脫困，均未送醫。

台電高雄區處表示，此次停電是因地下電纜故障，造成楠梓區德賢路及德民路一帶共805戶停電，經立即派員搶修，於15時33分復電418戶，16時33分已全數復電。

台電高雄區處今晚指出，地下電纜埋在深度1.2公尺的地下，工程人員開挖後，發現地下電纜的接頭故障，但導致接頭故障的確切原因仍需調查。

高市楠梓區今天下午停電，1名男子受困在德賢路大樓的電梯，消防人員到場後協助脫困。圖／讀者提供
高市楠梓區今天下午停電，1名男子受困在德賢路大樓的電梯，消防人員到場後協助脫困。圖／讀者提供

停電 台電 高雄市

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