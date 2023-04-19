影／濃霧打亂行程 近40名旅客搭機至少4小時無法落地金門
金馬每逢4至6月都是霧季，飛機航班容易受到起霧影響取消。一名旅客蔡太太表示，今天原本要跟著旅行團到金門旅遊，但今天2班飛機都無法在金門降落，至少花費4小時在飛機上，「沒想到會這麼戲劇化」。
蔡太太原本要跟家人一起去金門開始4天3夜的旅遊行程，該團旅行團總計有50人，分別由台北、台中、高雄出發，台北出發人數將近有40人。
蔡太太說，他們凌晨6點半抵達機場，預計搭乘7點的飛機，結果因為起霧無法起飛，中間一度說可以飛了，延後到8點多才上飛機，結果飛到澎湖上空後，不斷繞行，因為無法降落金門機場只好返台。
蔡太太表示，後來不放棄，決定去排隊等候補班機，結果等到了下午2點的航班，沒想到都到金門上空了，飛機繞了半天，終究還是因為濃霧影響無法降落，她有感受到機師很盡心盡力想降落，但最終還是不敵氣候因素，只好又返台，心裡覺得很鳥，感嘆「是人生難得的經驗」。
「沒想到光是搭飛機就這麼戲劇化」，蔡太太表示，她知道現在是金門霧季，班機容易被天氣影響，但真的沒想到變化這麼大，他們一行人雖然無奈，但只好改成5月再前往金門。
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