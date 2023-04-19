屏東高鐵特定區都市計畫說明會今登場 民眾關心辦理時程

屏東高鐵特定區相關計畫起步，3月27日經濟部科技產業園區擴區動土後，屏東縣政府3月30日起辦理屏東高鐵特定區都市計畫的公開展覽作業，今舉辦公開展覽說明會，向地方說明計畫辦理重點及內容，現場近百位地主及周邊居民出席，發言踴躍，關注辦理期程、區段徵收方式等。

縣府城鄉發展處指出，今公開展覽說明會會議出席機關代表，有計畫範圍內各重大建設計畫中央目的事業主管機關，包括交通部鐵道局、南部科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處，縣府城鄉發展處、地政處、工務處、交通旅遊處、水利處及體發中心。城鄉發展處簡報有關都市計畫規畫方案，地政處簡報區段徵收作業規定與流程。

城鄉發展處副處長吳哲瑋表示，屏東高鐵特定區是未來屏東發展新都心，縣府落實民眾參與並兼顧地主權益，透過都市計畫說明會讓在地民眾更瞭解計畫草案的內容，並針對民眾關心議題意見蒐集，作為未來各級都市計畫委員會審議之參考。

會中大多數民眾肯定對屏東未來發展有正面效益，民眾關心的議題，包括，區段徵收對地主權益的保障、各項重大建設辦理時程、聯外道路拓建改善計畫期程等問題。

城鄉處表示，擴大高鐵延伸屏東六塊厝設站綜效，特定區計畫以高鐵站為中心，在交通轉運動能的利基下，配合屏東科學園區及屏科實驗中學、屏東科技產業園區擴區、屏東縣運動休閒園區作整體規畫及串聯，發揮群聚效應，屏東城市發展將進入新階段。