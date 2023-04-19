高市府專案小組出手 關懷學園半年內停收新案

高雄慈暉關懷學園18日爆發安置少年的人權爭議，今日律師率離職員工及前院生報警提告，市府專案調查小組也安排聯合稽查，勞檢發現多項缺失。市府表示，寢室監視器已拆除、停用隔離室及導入專業醫療團隊服務，機構半年停收新案，直至全面整頓完成為止。

高市府副秘書長陳盈秀會同社會局、衛生局、勞工局至關懷學園進行聯合稽查，律師及醫師等專家學者同行。市府重申，兒童少年權益是世界人權公約核心價值，不容許任何少年受不當對待，專案調查小組將持續跨局處介入調查釐清事實。

市府表示，稽查過後，寢室監視器已拆除，社會局也要求停用隔離室。醫師認為嚴重情緒少年應結合醫療資源並規畫適合空間，調查小組要求3日內進行複檢，屆期如未改善將處3萬至60萬。

專案調查小組要求，機構半年內停收新案，立即進行改善計畫至全面整頓完成為止。此外，凱旋醫院醫療團隊進入機構提供醫療諮詢、個案情緒及行為評估。