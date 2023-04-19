恆春半島納入區域加給 基層公務員：加薪恐難成留人誘因

距高屏都會區100公里的屏東縣恆春半島，公教人員流動率高，屏縣府從2020年起，除8個山地原鄉，將枋山、車城、滿州與恆春鎮納入地域加給範圍，縣府人事處長李玉秀說，獅子國中因校舍改建，地址變枋山鄉，一線之隔，若依單一指標，山地原鄉才能領地域加給，形成不合理，還一度被審計室糾正，只能用交通費補貼，納入區域加給後才解套，盼留住偏鄉人才。

李玉秀說，合理化方案實施5年檢討一次，2020年起到2024年底，但因實施成效不錯，今年首度有離島澎湖縣加入，中央通盤檢討延長1年，到2025年底，往後每五年檢討一次。現行加入中央合理方案縣市，除屏東縣，還有宜蘭、台東、花蓮、嘉義縣、高雄與澎湖縣。

李玉秀說，地域加給分兩部分，基本數額、年資加成。基本數額，每月加薪3090元；年資加成按照薪俸額，一年加2％最多加到10％，以七職等來說，每月多800多元，五年期滿到10％，可月領4千多元，再加上基本數額3090元，第五年每月可多領7000多元。

恆春半島1名公所人事主管說，外地公教人員占逾七成，加薪誘因恐難敵與都會有大段落差生活機能、醫療、教育和遠距交通等現實問題，3年多來，想調的還是選擇走，不想走的就當成「意外的禮物」。

墾管處一名資歷5年、家住高雄單身女技士說，年輕公務員初任到恆春半島，除非結婚生子定居或購屋長住，她未來若升遷， 一定外調，生活機能、遠距交通，不是每月加薪3090元能彌補。恆春服務邱姓員警家住潮州，他說，恆春服務第三年，區域加給每月多領5千多元，對油錢不無小補。對外地年輕警員來說，若不想住派出所，可當租屋補助。

澎湖縣政府人事處長楊景丞解釋，加入合理化方案後，離島加給齊頭式調升為四、五、六級，每級每月均可領取9790元。另還有年資加成，今年5月1日實施，澎湖地方、中央機關公教人員都適用，他今年剛調任至澎湖，是這波「加薪潮」受惠者，補貼機票錢。

高雄市教育局表示，高市府原適用地域加起，僅茂林區、桃源區、那瑪夏區，區域加給新增甲仙、六龜，去年1月生效。高雄原鄉國小服務6年林老師說，偏鄉教師流動率大，地域加給有必要，「是誘因之一，但不是唯一」，留住人才要有配套。