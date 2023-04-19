船舶訂票系統遭質疑混沌不明 連江縣府：目前使用正常

每年4到6月是馬祖的霧季，只要起濃霧就會導致飛機停航。民進黨連江縣黨部主委李問表示，馬祖訂船票的系統依舊混沌不明，加上前幾天因霧停航，使混亂的交通更是雪上加霜。連江縣交通旅遊局表示，目前票務系統使用沒有問題，除了旅行社，民眾可透過電話及電子郵件訂位。

李問指出，5月底之前台灣到馬祖的網路訂票系統是什麼，訂票電話一直打不進去，縣府到底該怎麼辦，具體的改善措施到底是什麼？而網路訂票系統停止服務與打不通的訂位電話，造成鄉親和旅客們非常不方便。

李問用「演不完的悲劇」來形容訂位購票系統，批評縣府根本是折磨民眾，所有鄉親跟民眾都抱怨連連，而面對抱怨批評，縣府僅表示，「海運正值新舊系統、新舊船舶、航線更迭之陣痛時期」；又後指出，「新華航業確難完成新系統轉換磨合，以致台馬航線及南竿-東引航線，僅能採電話訂位及現場售票方式辦理」。

李問也提出3點質疑，1. 5月31日之前，台灣–馬祖的航線訂票，是不是沒辦法網路訂票，都只能採人工電話訂票或現場買票？2. 承上，訂票電話如果一直打不通，到底解決的辦法是什麼？3. 能否確保6月1日新臺馬輪投入台灣-馬祖航線後，馬祖海上交通訂位購票系統能穩定運作？

交通旅遊局表示，新台馬輪將於4月25日首航，首航日當天也將提供贈品給搭乘遊客。目前也已經啟用新系統，提供民眾上網訂位，目前票務系統沒有問題，也有5家業者加入，另外有1家因為契約到期不續約，目前每天都是滿載，除了提供旅行社大量訂位，旅客可以透過電話及電子郵件訂位，目前每天載運量八成，400名乘客。