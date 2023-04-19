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連江縣南竿機場受濃霧影響停飛 縣府：11點就恢復正常

聯合報／ 記者江婉儀／連江即時報導
每年4至6月是連鄉縣的藍眼淚季，但也是霧季，航班容易受到濃霧影響停飛。圖／民眾提供
每年4至6月是連鄉縣的藍眼淚季，但也是霧季，航班容易受到濃霧影響停飛。圖／民眾提供

每年4至6月是連鄉縣的藍眼淚季，但也是霧季，航班容易受到濃霧影響停飛。有民眾表示，早上連江縣南竿機場班機停飛，很多遊客都被卡在機場。連江縣政府說，今天上午11點時，班機就恢復正常，目前最後2班飛機也都還有剩下空位。

連江縣交通旅遊局表示，這3天都受到濃霧影響，上午飛機班機都停飛，機場關場，以今日為例，早上短暫關場，上午11點恢復正常班機，立榮、華信航空也隨即連續了解其餘班機訂位狀況。

交通旅遊局表示，昨天下午要搭飛機的旅客也受濃霧影響，後改由南北之星載運290位旅客到台北港，台馬之輪載400多位乘客去基隆。

每年4至6月是馬祖的霧季，機場受到濃霧影響，就會連日關場，交通旅遊局說明，台馬之輪一趟可載運500名乘客，2艘南北之星共可載運600人，前2天平均載運8、900名旅客，以南北之星為例，只要啟動就等同於8.5班飛機運量，就可有效緩解旅客需求。

交通旅遊局表示，目前容易起霧，船舶每天至少提供500個座位，只要飛機班機調度受到影響，就可緊急輸運，3小時就可以到台北港。

在地人陳先生表示，霧季時航班受到影響很正常，在地人也習以為常，「反應會這麼大的通常都是觀光客。」；立榮航空馬祖站主任陳志銘表示，要搭乘午後班機的旅客都已經疏運完成，最後2班飛往台北班機都還有空位。

有民眾表示，早上連江縣南竿機場班機停飛，很多遊客都被卡在機場。圖／民眾提供
有民眾表示，早上連江縣南竿機場班機停飛，很多遊客都被卡在機場。圖／民眾提供
連江縣政府說，今天上午11點時，班機就恢復正常，目前最後2班飛機也都還有剩下空位。圖／民眾提供
連江縣政府說，今天上午11點時，班機就恢復正常，目前最後2班飛機也都還有剩下空位。圖／民眾提供
連江縣政府說，今天上午11點時，班機就恢復正常，目前最後2班飛機也都還有剩下空位。圖／民眾提供
連江縣政府說，今天上午11點時，班機就恢復正常，目前最後2班飛機也都還有剩下空位。圖／民眾提供

馬祖 機場

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