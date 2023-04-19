連江縣南竿機場受濃霧影響停飛 縣府：11點就恢復正常

每年4至6月是連鄉縣的藍眼淚季，但也是霧季，航班容易受到濃霧影響停飛。有民眾表示，早上連江縣南竿機場班機停飛，很多遊客都被卡在機場。連江縣政府說，今天上午11點時，班機就恢復正常，目前最後2班飛機也都還有剩下空位。

連江縣交通旅遊局表示，這3天都受到濃霧影響，上午飛機班機都停飛，機場關場，以今日為例，早上短暫關場，上午11點恢復正常班機，立榮、華信航空也隨即連續了解其餘班機訂位狀況。

交通旅遊局表示，昨天下午要搭飛機的旅客也受濃霧影響，後改由南北之星載運290位旅客到台北港，台馬之輪載400多位乘客去基隆。

每年4至6月是馬祖的霧季，機場受到濃霧影響，就會連日關場，交通旅遊局說明，台馬之輪一趟可載運500名乘客，2艘南北之星共可載運600人，前2天平均載運8、900名旅客，以南北之星為例，只要啟動就等同於8.5班飛機運量，就可有效緩解旅客需求。

交通旅遊局表示，目前容易起霧，船舶每天至少提供500個座位，只要飛機班機調度受到影響，就可緊急輸運，3小時就可以到台北港。