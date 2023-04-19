慘！ 屏東多處抽不到地下水又沒自來水 離島琉球又漏水

久旱未雨，水情吃緊，屏東縣議員許展維近日接獲反映，萬丹鄉甘棠村、枋寮鄉玉泉村，抽不到地下水，加上該地區又沒有申請裝設自來水，已協調水公司送水，未料琉球鄉出現自來水管線破裂，滲漏超過20天，漫延到馬路，許展維說，「本島在缺水，離島在漏水」，希望水公司盡快修復。

屏東縣水情吃緊，除萬丹、枋寮出現抽不到地下水外，屏東市海豐里信和社區連日來也無水可用，堪稱40年來罕見，屏東市長周佳琪呼籲市民申請自來水延管，保障用水。

屏東縣自來水普及率約6成多，屏東市自來水普及率達9成，屏東市公所指出，海豐地區過往地下水源豐沛，多數民生用水取自地下水，自來水接管率僅5成8，尚有8、900戶未接管，近日久旱少雨，地下水位下降等原因都可能造成無水可用的窘況。

屏東市公所指出，為提升海豐地區自來水普及率，市公所專案核准免收路修費，自來水公司辦理海豐地區幹管延管工程，工程預計5月底前完工，完工鋪設道路AC後即管制不得開挖2年，希望尚未接管民眾踴躍申裝自來水。

屏東縣議員許展維說，近期接獲萬丹鄉甘棠村、枋寮鄉玉泉村，因沒下大雨，地下水源缺乏，抽不到水，加上又沒有裝設自來水，已協調水公司送水。今他也接獲離島琉球鄉民眾反映，琉球鄉中山路上自來水管線破裂滲漏，漏了20多天，馬路上都有水漬、青苔。

許展維說，他請縣府水利處，盤點目前屏東各地區尚未完成自來水延管工程村落，向水利署盡速爭取工程經費到位，解決民生用水問題，也請水公司加速修復琉球鄉自來水管線破裂，避免再漏水。