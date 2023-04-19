作家帶學童創作 發表「高雄城交通小達人」互動式繪本

內政部營建署、高雄市交通局與雄市立圖書館合作，以人本交通為主軸，今天發表「高雄城交通小達人」繪本。在地繪本作家廖健宏、林秀穗帶領河堤國小3年級學童，經過16周美術課程，完成這本可上色互動式繪 本，將交通安全觀念深植孩童心中。

「高雄城交通小達人」繪本創作結合學校美術教育，高雄繪本作家帶領學童腦力激盪出故事大綱，再想像場景，孩子純真的視野與筆觸，繪製出的圖畫格外吸引人。繪本以色階濃淡素描來呈現，全書只有一輛小紅巴士，其他留白圖案可以讓讀者上色互動，這樣的參與式閱讀是比較創新的做法。

發表會中，來賓與學童一起在放大版愛河與高雄港交界的市容書頁中，分別為建築物、車輛、人行步道塗上色彩，共同體驗繪本書創作樂趣。河堤國小校長杜昌霖非常感動，小朋友體現12年新課綱精神，結合寫作、美術、交通安全及生命教育等跨域的學習。

營建署組長張之明表示，「高雄城交通小達人」繪本以小朋友的視角，生動地描繪出各種道路危險畫面，童趣場景傳達「誰才是道路的主人」。希望藉由親子共讀，由下而上時傳達「公共通行權」正確觀念。

交通局長張淑娟強調，市府想向下扎根校通安全教育，卻發現缺乏適合的本土教材，透過這次創作共學，期待能產出更多本。

高市圖董事長、文化局長王文翠指出，高市總圖國際繪本中心擁有全國最多繪本藏書，也是扶植台灣繪本作家的重要基地，尤其是「好繪芽」獎項已成為繪本創作界朝聖指標，甚至有晉升獲得義大利波隆那插畫獎，希望未來這些繪本作家們可以在不同領域、多樣主題內容發揮。